无人机与人工智能助力哈萨克斯坦能源设施实现故障早期预警

（哈萨克国际通讯社讯）在“数字化之年”框架下，哈萨克斯坦正持续推进能源领域数字化转型工作。能源部表示，现代数字技术的应用正在不断提升能源基础设施的可靠性、生产效率以及工业安全水平，其中无人机、人工智能和数字监测技术已广泛应用于能源设施巡检和运行管理。

据了解，新一代数字化解决方案可实现对输电线路、变压器、烟囱、煤炭储存设施以及水工建筑物等能源基础设施的自动化检测。人工智能系统能够对采集的数据进行自动分析，及时发现潜在故障，并提出相应的维护建议，实现设备故障的早期预警。

能源部介绍，利用无人机对输电线路和能源设备进行巡检，可将检测时间缩短5至10倍。过去需要数天才能完成的烟囱检查工作，如今仅需约两小时即可完成，同时还可避免工作人员进行高空作业，大幅提升作业安全性。

此外，航空遥感监测技术也已应用于煤炭储备管理。通过航拍数据建立煤炭储存设施的三维模型后，人工智能可自动计算煤炭储量，测算精度最高可达99%。相关数据处理时间也由过去的数天缩短至约20分钟。

数字化技术同样被应用于水工建筑物的安全监测。通过对航空摄影测量和热成像监测数据进行分析，可及时发现大坝等设施的结构异常，并迅速采取措施防范相关技术风险。

能源部指出，人工智能和数字化监测技术的推广应用，不仅有助于提升能源基础设施的运行可靠性和生产效率，也将进一步提高工业安全水平。这一举措与哈萨克斯坦推动能源领域数字化转型的战略目标高度契合。