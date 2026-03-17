欧盟称无意将红海护航行动扩至霍尔木兹海峡

当日欧盟外交事务委员会举行会议，会后卡拉斯对媒体作出上述表示。她称，当前重启霍尔木兹海峡化肥、食品和能源运输是一项紧迫任务，欧盟成员国外长在会上讨论了霍尔木兹海峡航运问题。

卡拉斯指欧盟成员国外长同意加强欧盟红海护航行动“阿斯皮德斯”行动的军力，但就目前而言，无意将“阿斯皮德斯”行动从阿曼马斯喀特一线向北扩至霍尔木兹海峡。

卡拉斯称虽然霍尔木兹海峡是当前焦点，但红海依然至关重要，“也门胡塞武装侵扰的风险真实存在，我们必须保持警惕”。

红海航线是欧亚货物和能源贸易仰仗的一条“海上生命线”，但2023年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装多次对红海航线发动袭击，迫使航运企业绕道非洲好望角，运输时间和成本大幅增加。

2024年2月，欧盟发起“阿斯皮德斯”行动(ASPIDES，希腊语“盾牌”之意)，核心任务是“维护红海及周边海域的航行自由”，行动范围覆盖曼德海峡附近主要海上交通线，同时监控霍尔木兹海峡及红海、亚丁湾、阿拉伯海、阿曼湾和波斯湾公海海域的海事状况。

据媒体此前报道，“阿斯皮德斯”行动现有军力包括来自意大利、希腊和法国的舰艇，主要职责为协助船只通行，拦截无人机、反舰导弹等。今年2月，欧盟宣布将“阿斯皮德斯”行动延长一年，至2027年2月为止。