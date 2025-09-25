世卫组织：尚无一致证据证明孕期使用泰诺与儿童自闭症存在关联

背景

非处方药物泰诺的学名是乙酰氨基酚（又称扑热息痛），是一种广泛使用的非处方降烧止痛药。

特朗普周一宣布，美国食品和药品管理局将通知医生，孕妇使用泰诺可能与“自闭症风险显著增加”有关，医生将由此强烈建议孕妇在怀孕期间限制使用泰诺，除非存在医疗必要性。

特朗普还提议间隔或分开接种儿童疫苗，包括分次接种麻腮风三联疫苗。

今年二月上任的美国卫生与公共服务部部长小罗伯特·肯尼迪长期以来也对疫苗持怀疑态度。

证据仍不一致

在周二于日内瓦举行的记者会上，世界卫生组织发言人贾萨雷维奇表示，尽管部分观察性研究提示，产前接触乙酰氨基酚与自闭症存在潜在关联，但现有证据仍不具一致性。有多项研究未发现此类关联。

他说：“如果乙酰氨基酚与自闭症存在很强的关联性，那么多项研究应已能一致观察到这一现象。在缺乏这种一致性的情况下，在推断乙酰氨基酚与自闭症存在关联时须保持谨慎。”

他同时指出，妊娠期间用药需格外谨慎，尤其在怀孕早期的前三个月。女性应持续遵循医生或卫生工作者的建议，他们能评估个体情况并推荐必要药物。

自闭症

全球约有6200万人患有自闭症谱系障碍。贾萨雷维奇指出，显然，国际社会需要加大力度研究自闭症成因，并探索如何更好地照护自闭症患者及其家庭。

自闭症及自闭症谱系障碍是第四届联合国非传染性疾病与心理健康高级别会议讨论的众多心理健康及神经系统疾病之一。

儿童疫苗接种时间表

对于特朗普政府有关儿童疫苗间隔接种的提议，贾萨雷维奇表示，由世界卫生组织精心制定的儿童免疫接种时间表已被全球各国采纳，过去50年间至少挽救了1.54亿人的生命。这一时间表对每个儿童和每个社区的健康福祉仍至关重要。

他说：“这些时间表已经随着科学的发展而不断完善，如今已能为儿童、青少年和成人提供针对30种传染病的防护。”

他指出，世卫组织下属独立咨询机构——免疫战略专家组（SAGE）提出的每项疫苗建议，均基于严谨的证据审查和精心设计，以提供针对严重疾病的最佳防护，并在最需要时实施接种。

同时，世卫组织推荐的免疫时间表包含不同年龄段和可选方案，以便各国根据本国国情制定具体计划。

贾萨雷维奇指出，“当免疫接种时间表延迟、中断或未经证据审查就进行调整时，不仅儿童的感染风险急剧上升，整个社区也面临更大威胁。尚未达到接种年龄的婴幼儿、免疫功能低下者及患有基础疾病的人群风险最高”。

此外，若将疫苗接种间隔延长至超出推荐范围，不仅需增加就诊次数，更可能导致漏种或错序接种，某些情况下会降低疫苗效力。他强调，每次漏种都将增加罹患致命传染病的风险。