直航物流打通供应链 温室产业成投资新热点

穆茜娜自2019年起投身花艺行业。她曾赴乌克兰接受系统培训，目前担任一家荷兰公司的品牌大使，致力于向本国市场推广新品种菊花。她指出，花卉贸易看似充满审美色彩，但在实际操作层面，物流环节极为复杂。

—花卉贸易最大的挑战，是确保鲜花能够准时、完好地送到消费者手中。过去，鲜花要从阿姆斯特丹空运至卡拉干达，再经陆路转运到阿斯塔纳，中途常因路况或清关问题出现延误。为了解决这一难题，我们与荷兰花农建立了直接合作，实现鲜花直飞阿斯塔纳，确保每周都有新鲜货源抵达，整体品质也明显提升，-穆茜娜介绍说。

在她看来，当下市场竞争已不再局限于产品本身，服务水平与审美理念正成为决定性因素。作为行业的探索者，她率先引入配备专用储水箱的售花模式，有效缓解消费者对保鲜问题的担忧，也在一定程度上提升了行业服务标准。

谈及行业走势，穆茜娜态度乐观。

—令人欣喜的是，哈萨克斯坦各大城市已陆续出现现代化温室基地。除了传统郁金香，部分企业开始尝试种植毛茛、洋桔梗和玫瑰。不过，本土产量仍难以满足庞大的市场需求。对于正在寻找成熟商业项目的投资者，我非常建议关注温室产业。只要拥有技术支持和专业团队，这是一个资金周转快、回报率高的领域，-她说。

统计数据显示，随着消费观念转变，鲜花正从节庆礼品逐渐融入日常生活，成为表达情感的一种方式。不过，行业目前仍面临体系化管理人才不足等问题。业内人士认为，哈萨克斯坦花卉产业的未来，有赖于本土生产规模的进一步扩大，以及国际物流链条的持续优化。

【编译：阿遥】