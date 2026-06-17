欧亚新物流格局重塑：中间走廊如何改变哈萨克斯坦与阿塞拜疆贸易版图

（哈萨克国际通讯社巴库讯）全球贸易格局持续调整，正不断提升里海地区在欧亚物流体系中的战略地位，也为哈萨克斯坦与阿塞拜疆深化合作带来新的机遇。

近年来，两国合作逐步突破传统过境运输框架，向贸易、物流、工业协作和数字经济等领域延伸。双方提出的共同目标是，将双边贸易额提升至10亿美元。在这一进程中，连接中国、中亚、高加索和欧洲的跨里海国际运输走廊（TITR，又称“中间走廊”）正发挥越来越重要的作用。

中间走廊成为欧亚物流新动脉

跨里海国际运输走廊途经中国、哈萨克斯坦、里海、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其及欧洲国家，近年来逐渐发展成为欧亚大陆最具活力的运输通道之一，也成为推动阿斯塔纳与巴库经贸合作的重要支撑。

数据显示，过去七年间，中间走廊货运量增长超过5倍，达到450万吨。预计2026年将增至520万吨。到2029年，集装箱运输规模有望从2025年的7.7万标准箱（TEU）增至30万标准箱，增长近4倍。

今年第一季度，中间走廊经由哈萨克斯坦开行的集装箱班列达到125列，同比增长34.4%。

对于哈萨克斯坦而言，中间走廊不仅意味着过境运输收入增长，更有助于拓展通往欧洲、中东和高加索地区的新市场。

数据显示，今年库雷克港货物中转量同比增长22%，达到245万吨。与此同时，哈萨克斯坦正持续扩大里海商船规模，计划到2028年将商船数量从目前的18艘增至32艘。

Фото: Правительство РК

阿塞拜疆也在加快提升物流枢纽地位。位于阿拉特的巴库国际海上贸易港预计今年集装箱吞吐量将达到12万标准箱，创历史新高。

今年6月初，巴库—第比利斯—卡尔斯铁路升级项目正式投入运营。随着运力全面释放，该铁路年货运能力将从100万吨提升至500万吨。

运输时效是中间走廊的重要优势之一。从中国西安至土耳其与欧盟边境，货物运输时间仅需13至14天，显著快于海运，同时成本低于航空运输。

此外，数字化建设正进一步提升走廊竞争力。哈萨克斯坦和阿塞拜疆正推进电子单证系统建设和海关数据互联互通，缩短货物通关时间，提高跨里海运输效率，使中间走廊逐步从单一运输通道升级为连接亚欧市场的“数字桥梁”。

基础设施投资持续加码

随着货运需求快速增长，哈萨克斯坦和阿塞拜疆正持续加大交通基础设施投资力度，重点扩建港口、铁路和物流中心。

哈萨克斯坦将港口和铁路升级作为重点方向。其中，阿克套港集装箱枢纽项目是关键工程之一。该项目由哈方与中国连云港港口集团共同实施，建成后，集装箱码头年吞吐能力将由7万标准箱提升至30万标准箱以上。

为满足大型船舶通航需求，阿克套港还在同步开展港池疏浚工程。

与此同时，库雷克港扩建项目也在稳步推进。哈萨克斯坦国家石油天然气公司与阿联酋AD Ports集团合作，计划扩大船队规模和码头处理能力，进一步提升跨里海运输能力。

在铁路领域，哈萨克斯坦正加快建设多斯特克—莫因特和达尔巴扎—马克塔阿拉尔等战略线路的复线工程，总建设里程超过1300公里，以提高铁路通行能力，减少物流瓶颈。

阿塞拜疆同样加快基础设施建设步伐。阿拉特港二期扩建工程完成后，其年货物吞吐能力将由1500万吨提升至2500万吨，集装箱处理能力将增至50万标准箱。

Фото: Kazinform

中间走廊的发展也获得多个国际合作伙伴支持。中国持续推动货源增长并投资物流设施；欧盟通过“全球门户”倡议支持交通和数字基础设施建设；阿联酋参与港口开发；土耳其则着力加强走廊与欧洲铁路网络的互联互通。

阿塞拜疆交通领域专家拉乌夫·阿加米尔扎耶夫表示，基础设施投资正推动中间走廊从区域运输项目向全球物流网络转型。

“里海没有将我们分隔开，而是将我们紧密联系在一起。近年来，哈萨克斯坦与阿塞拜疆的合作已远远超出传统贸易范畴，涵盖交通运输、物流、造船和基础设施建设等多个领域。”他说。

阿加米尔扎耶夫指出，随着全球贸易格局变化和地缘政治不确定性持续存在，连接亚洲与欧洲的替代运输通道重要性将不断提升。

“如今，中间走廊已不能简单视为区域项目，它正在逐步成为全球运输体系的重要组成部分。”

能源、农业和数字经济释放合作潜力

中间走廊的发展不仅改变了物流格局，也为哈萨克斯坦和阿塞拜疆多个产业领域带来新的发展机遇。

能源领域是最直接的受益者之一。

根据计划，今年哈萨克斯坦经巴库—第比利斯—杰伊汉输油管道出口原油约160万吨，较上年增加40万吨。

与此同时，哈萨克斯坦、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦正共同推进跨里海绿色能源走廊项目，致力于建设新的跨境电力输送网络，推动地区可再生能源发展。

农业合作也在不断深化。哈萨克斯坦正扩大对阿塞拜疆的小麦、大麦、水稻等农产品出口，而阿塞拜疆则进一步巩固其作为南高加索地区食品分销中心的地位。

在工业领域，双方合作范围持续扩大。哈萨克斯坦增加铝材、钢材和钢轨产品出口，阿塞拜疆则向哈方供应管材、石化产品以及建筑和能源行业所需材料。

数字基础设施建设成为新的合作增长点。

“数字丝绸之路”项目计划建设一条全长约380公里、横跨里海海底的光纤通信线路。这将成为连接哈萨克斯坦和阿塞拜疆的首条海底光缆，不仅有助于提升区域数据传输效率，也将为数据中心和数字服务产业发展奠定基础。

Фото: Әзербайжан теміржолы ADY

双边贸易瞄准10亿美元目标

近年来，哈萨克斯坦与阿塞拜疆经贸合作持续深化。

继2023年双边贸易额创下5.56亿美元历史新高后，2024年双边贸易额保持在5.33亿美元水平，2025年约为4.7亿美元。

尽管贸易规模在创纪录后有所回落，但随着基础设施项目陆续投运和中间走廊运输能力持续提升，两国对未来增长前景保持乐观，并提出将双边贸易额提高至10亿美元的新目标。

2026年前三个月，哈阿双边贸易额达到8110万美元。其中，哈萨克斯坦出口额为6700万美元，自阿塞拜疆进口额为1410万美元。

阿加米尔扎耶夫认为，中间走廊沿线基础设施持续完善，将为区域国家创造更多出口机会。

“我们正在见证欧亚大陆新物流格局的形成，以及东西方历史贸易联系的重新焕发活力。如今，经由中间走廊运输的已不仅是过境货物，更催生出新的出口方向和产业合作机遇。”

随着物流、贸易、能源、数字基础设施和工业协作不断深化，中间走廊正逐步改变哈萨克斯坦与阿塞拜疆的合作模式。

从传统的过境运输合作，到覆盖多领域的全方位协同发展，里海地区正加速成长为连接亚洲与欧洲的重要贸易和物流枢纽，而实现双边贸易额10亿美元目标，也因此拥有更加坚实的基础。