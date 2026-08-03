阿斯塔纳车队车手车手获法国多日赛赛段亚军

第三赛段比赛从特雷瓦雷庄园（Trévarez）出发，全程169.7公里，终点设在卡雷市（Carhaix）。比赛胜负在最后一个爬坡点决出，领先集团在终点前展开冲刺。

梅拉诺一直奋战至最后时刻，最终仅负于法国Mayenne-Monbana-Rapido车队车手雨果·米耶（Hugo Millet），获得第二名。英国Vendée U Primeo Energie车队车手亚当·米切尔（Adam Mitchell）位列第三。

赛后，梅拉诺表示，这是本届赛事最艰苦的赛段之一。

- 这是一场非常艰苦的比赛。从比赛开始就没有人能够成功突围，因此整个赛程几乎一直处于不断进攻的状态。进入最后一个赛圈时，前方已经形成领先集团。距离终点还有四圈时，我们三人从主车群发起进攻，成功追上领先集团，并参与冠军争夺。遗憾的是，我在最后的冲刺中仅差一步，最终获得第二名。这场比赛从头到尾都十分艰难，不过还有最后一个赛段，我们会继续全力以赴，争取取得好成绩。 - 他说。

此前，XDS Astana Team车手托马斯·席尔瓦和克里斯蒂安·斯卡罗尼分别在西班牙“卡斯蒂利亚-莱昂经典赛”中获得冠军和季军。