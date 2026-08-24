“雷内维巡回赛”收官 XDS阿斯塔纳车手跻身总成绩前四
（哈萨克国际通讯社讯）阿斯塔纳车队（XDS Astana Team）车手迈克·特尼森（Mike Teunissen）在世界巡回赛“雷内维巡回赛”（Renewi Tour）收官赛段获得第三名，并最终以总成绩第四名结束本届赛事。
最后一个赛段在比利时鲁汶举行，全程183.7公里。Alpecin-Premier Tech车队的比利时车手贾斯珀·菲利普森（Jasper Philipsen）在冲刺中夺冠，Tudor车队的意大利车手卢卡·莫扎托（Luca Mozzato）获得第二，特尼森排名第三。
总成绩第四名也创造了特尼森个人参加世界巡回赛多日赛的最佳战绩。对阿斯塔纳车队而言，这也是自2014年以来在“雷内维巡回赛”取得的最好成绩。
- 我认为，我们可以对这一周在‘雷内维巡回赛’的表现感到满意。对我个人来说，这是参加世界巡回赛多日赛以来最好的总成绩，因此这个结果相当不错。- 特尼森说。
他表示，自己在比赛期间身体略有不适，但在车队帮助下得以保存体力，并继续争取较高排名。
- 在汉堡获得第二名，以及今天取得第四名，都是令人鼓舞的结果。这说明我们正朝着正确的方向前进。我依然有足够的力量、愿望和动力继续在最高水平的比赛中竞争，我们会继续努力。 - 特尼森说。