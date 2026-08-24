“雷内维巡回赛”收官 XDS阿斯塔纳车手跻身总成绩前四

最后一个赛段在比利时鲁汶举行，全程183.7公里。Alpecin-Premier Tech车队的比利时车手贾斯珀·菲利普森（Jasper Philipsen）在冲刺中夺冠，Tudor车队的意大利车手卢卡·莫扎托（Luca Mozzato）获得第二，特尼森排名第三。

总成绩第四名也创造了特尼森个人参加世界巡回赛多日赛的最佳战绩。对阿斯塔纳车队而言，这也是自2014年以来在“雷内维巡回赛”取得的最好成绩。

- 我认为，我们可以对这一周在‘雷内维巡回赛’的表现感到满意。对我个人来说，这是参加世界巡回赛多日赛以来最好的总成绩，因此这个结果相当不错。- 特尼森说。

他表示，自己在比赛期间身体略有不适，但在车队帮助下得以保存体力，并继续争取较高排名。