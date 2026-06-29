XDS阿斯塔纳车队车手施雷特尔夺得奥地利公路自行车锦标赛铜牌
（哈萨克国际通讯社讯）在奥地利全国公路自行车锦标赛男子精英组公路赛中，XDS阿斯塔纳车队车手马尔科·施雷特尔（Marco Schrettl）获得季军，摘得铜牌。
比赛中，施雷特尔在距离终点还有数圈时从追赶集团发起反击，试图追赶两名领先车手，并一度将差距缩小至约30秒，但最终以第三名冲过终点。
这是施雷特尔首次在奥地利全国公路自行车锦标赛男子精英组比赛中登上领奖台。这位年轻车手曾于2024年和2025年连续夺得奥地利23岁以下组全国冠军，并在2025年世界自行车联盟（UCI）23岁以下公路自行车世界锦标赛中获得铜牌。
赛后，施雷特尔表示，能够首次在精英组赛事中获得奖牌令他非常高兴。
对我来说，首次在精英组比赛中获得奖牌是一个非常棒的成绩，我对此感到十分高兴。这是一场艰苦的比赛，高温对比赛产生了很大影响。遗憾的是，在距离终点约50公里时，我错过了两名最终争夺冠军车手发起的关键进攻。最后几圈，我在一段短而陡峭的爬坡路段从追赶集团发起反击，并成功拉开差距。在最后30公里，我一直努力追赶领先车手，虽然缩小了一些差距，但最终还是未能追上他们。不过，我最终获得了铜牌，对这一结果感到满意。——施雷特尔说。