XDS阿斯塔纳车队车手施雷特尔夺得奥地利公路自行车锦标赛铜牌

比赛中，施雷特尔在距离终点还有数圈时从追赶集团发起反击，试图追赶两名领先车手，并一度将差距缩小至约30秒，但最终以第三名冲过终点。

这是施雷特尔首次在奥地利全国公路自行车锦标赛男子精英组比赛中登上领奖台。这位年轻车手曾于2024年和2025年连续夺得奥地利23岁以下组全国冠军，并在2025年世界自行车联盟（UCI）23岁以下公路自行车世界锦标赛中获得铜牌。

赛后，施雷特尔表示，能够首次在精英组赛事中获得奖牌令他非常高兴。