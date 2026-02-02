XDS阿斯塔纳车队车手在“帕尔马杯”自行车赛中获得亚军

比赛如预期般以大集团冲刺结束。XDS阿斯塔纳车队车手、德国短距离冲刺选手马克斯·坎特在终点前250米率先发起冲刺，最终获得第二名。

本场比赛冠军由效力于红牛–博拉–汉斯格雅车队的比利时车手阿尔内·马里特摘得，其队友、意大利车手阿莱西奥·马尼奥蒂位列第三。

赛后，马克斯·坎特对车队的整体配合给予高度评价。他表示，车队在比赛中始终按照既定战术推进，整体执行情况良好。不过，由于队友格列布·瑟里察因伤退出，冲刺阶段少了一名关键支援力量。尽管如此，迈克·特尼斯森在最后一公里内完成了高质量带冲，为最终成绩奠定了基础。

“虽然在终点冲刺阶段略显被动，最终稍有遗憾，但能够获得第二名，我们依然以积极的心态结束了马略卡系列赛。接下来，车队将进入训练营阶段，”坎特表示。

据统计，在本届马略卡挑战赛五场比赛中，XDS阿斯塔纳车队共取得两次登上领奖台的成绩：马克斯·坎特在“帕尔马杯”获得亚军，克里斯蒂安·斯卡罗尼在“特罗费奥·塞拉·特拉蒙塔纳”中获得第三名。此外，斯卡罗尼还在“特罗费奥·安德拉奇–波连萨”中排名第五，车队在“特罗费奥·塞斯·萨利内斯”团体赛中位列第十。

此前，XDS阿斯塔纳车队车手塞尔希奥·伊吉塔还在多日赛“阿尔乌拉巡回赛”中获得总成绩第二名。

【编译：达娜】