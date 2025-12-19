特朗普下令暂停“绿卡抽签”

诺姆当天在社交媒体发帖说，她已要求美国公民及移民服务局暂停这一项目。涉案嫌疑人“本不该被允许进入美国”，“绿卡抽签”项目是个“灾难性项目”。

布朗大学13日的枪击事件导致至少两名学生死亡、9人受伤，枪手是48岁的葡萄牙人内韦斯·瓦伦特。他涉嫌15日枪击麻省理工学院教授努诺·洛雷罗。美国警方18日通报，瓦伦特已自杀身亡。

警方资料显示，瓦伦特2017年通过“绿卡抽签”项目获得移民签证，并在数月后取得美国永久居留身份。他2000年起持学生签证在布朗大学学习。

“绿卡抽签”项目由美国国会设立，面向移民群体在美国人口中占比低的国家，每年以抽签方式向申请者发放最多5万张移民签证。今年以来，这项计划吸引近2000万人申请，连同获选者配偶在内，超过13.1万人中签。

据报道，特朗普长期反对这一抽签项目。近年来，特朗普政府在大规模驱逐非法移民的同时，持续收紧合法移民渠道并严格限制多个特定国家的公民进入美国。