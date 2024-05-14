哈萨克斯坦犯罪率水平显著下降

根据内务部部长的报告，自今年年初以来，犯罪率有所下降。其中，盗窃、抢劫、破坏公物以及家庭暴力、醉酒闹事和街头犯罪类型案件明显减少。

叶尔詹·萨德诺夫向总统报告了当前警方逮捕罪犯的数量信息。据其介绍，今年以来，已有782名公民被拘留，其中在境外被拘留公民数量为79人。 16 名通缉犯被引渡回国。

在人群经常聚集的公共场所安保措施方面，年初至今，已有2000多个公共设施接受了安保检查，特别是那些在面对恐怖主义袭击时属于防卫较为脆弱的设施，包括学校、高等教育机构、购物和娱乐中心、音乐厅以及其他历史文化建筑。

移徙政策事务方面，年初至今，共有420万人次外国公民访问哈萨克斯坦，其中400万人次属于过境人流。来哈外国公民中，90%来自独联体国家。

内务部部长还向总统介绍了关于打击有组织犯罪、网络犯罪和毒品犯罪的行动方面的情况，以及治安管理（包括家庭暴力、消除洪水后果、提高道路交通安全等）领域各项工作的进展情况。

部长还汇报了为提高街道安全水平和确保对违法行为零容忍原则而采取的措施。

会谈最后，托卡耶夫总统就不断提升国内社会治安状况，向内务部长下达了一系列具体的工作指示。

【编译：木合塔尔·木拉提】