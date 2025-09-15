哈萨克斯坦离婚率下降 但结婚人数也在减少

家庭和性别政策研究中心专家阿赫努尔·依曼库勒在接受丝绸之路电视频道《Бүгін LIVE》节目采访时表示，夫妻离婚的原因多种多样。

—我们通过社会学研究来分析这一问题。2023年，中心就此主题开展了一项专门的社会调查。问卷中涉及多个关于家庭生活的问题。结果显示，离婚的首要原因是经济困难，其次是观念变化、同居过程中产生的矛盾以及家庭成员间的分歧。此外，社会经济因素也常常导致酗酒和赌博问题。-她说。

据最新统计，哈萨克斯坦的离婚人数达到4.05万，其中74.4%为城镇居民。

—从整体趋势来看，离婚率呈下降态势。例如，2019年离婚率为3.23‰，而到2023年降至2.01‰。不过，结婚率也在下滑。这一情况可用适婚人口数量的变化来解释。上世纪90年代以后，哈萨克斯坦的出生率下降，年轻人新的价值观念也在其中发挥了作用。-依曼库勒补充道。

数据显示，突厥斯坦州的离婚率最低，每千人仅为0.90。

—在研究中，我们向年轻人提问：“对你来说最重要的价值观是什么？”结果显示，家庭依然是年轻人最看重的价值观。社交媒体确实对家庭冲突产生了一定影响，但并非主要因素。不过，在对大家庭的研究中发现，社交媒体的使用减少了家庭成员之间的交流。受访者常说：“他们/她们很少和我们说话”，或者“夫妻过多使用手机”。—她指出。

依曼库勒还强调，应当提高年轻人的家庭知识水平。

—2024年，在文化和信息部的倡议下，我们在阿斯塔纳和奇姆肯特开展了婚后生活准备的试点项目，覆盖32名申请结婚的年轻人。结果表明，有必要进一步加强对年轻人的家庭生活培训。年轻夫妇需要在法律、金融知识、生殖健康和数字素养等方面接受教育。我们建议继续在这方面开展课程、研讨会和培训。目前，这些建议正在审议中。—她表示。

【编译：阿遥】