航空燃油价格下调 哈萨克斯坦机票价格是否会随之下降？

近日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在克孜勒奥尔达举行的国家库鲁尔泰大会上，对相关政府部门在应对航空燃油价格高企问题上的工作提出批评。会后，哈萨克斯坦政府迅速制定并出台了降低航空燃油价格的具体机制。

目前，下调措施已初见成效。航空燃油价格已从每吨1200美元降至940美元，并计划在下一阶段进一步下调至890美元。

能源部表示，相关举措将有助于显著提升国内机场的竞争力，并吸引包括亚特兰大航空（Air Atlanta）、匈牙利航空（Hungary Airlines）以及第一航空（One Air）在内的国际航空公司增加在哈运营航班。

针对社会普遍关注的机票价格问题，交通部在回复哈通社记者的正式函件中明确指出，哈萨克斯坦民航客运市场目前并不实行国家直接定价。

交通部在回函中表示，根据国际通行做法，哈萨克斯坦机票价格在法律层面上不属于政府定价范围，而是由各航空公司依据市场供需情况自行确定。目前，哈萨克斯坦各航空公司在制定票价时普遍采用动态定价系统。

交通部进一步解释称，机票价格受多种因素影响，包括季节性需求变化、所使用机型、起飞时段以及购票时间等。

同时，交通部也强调，如发现航空公司存在无正当理由哄抬票价的行为，相关部门将依法采取反垄断监管措施。

【编译：阿遥】