中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    15:45, 03 二月 2026 | GMT +5

    航空燃油价格下调 哈萨克斯坦机票价格是否会随之下降？

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府已开始采取有力措施降低航空燃油价格。围绕这一变化，哈通社记者向交通部询问，哈萨克斯坦民众是否可以期待机票价格随之下降。

    航空燃油价格下调 哈萨克斯坦机票价格是否会随之下降？
    Фото: trvl.click

    近日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在克孜勒奥尔达举行的国家库鲁尔泰大会上，对相关政府部门在应对航空燃油价格高企问题上的工作提出批评。会后，哈萨克斯坦政府迅速制定并出台了降低航空燃油价格的具体机制。

    目前，下调措施已初见成效。航空燃油价格已从每吨1200美元降至940美元，并计划在下一阶段进一步下调至890美元。

    能源部表示，相关举措将有助于显著提升国内机场的竞争力，并吸引包括亚特兰大航空（Air Atlanta）、匈牙利航空（Hungary Airlines）以及第一航空（One Air）在内的国际航空公司增加在哈运营航班。

    针对社会普遍关注的机票价格问题，交通部在回复哈通社记者的正式函件中明确指出，哈萨克斯坦民航客运市场目前并不实行国家直接定价。

    交通部在回函中表示，根据国际通行做法，哈萨克斯坦机票价格在法律层面上不属于政府定价范围，而是由各航空公司依据市场供需情况自行确定。目前，哈萨克斯坦各航空公司在制定票价时普遍采用动态定价系统。

    交通部进一步解释称，机票价格受多种因素影响，包括季节性需求变化、所使用机型、起飞时段以及购票时间等。

    同时，交通部也强调，如发现航空公司存在无正当理由哄抬票价的行为，相关部门将依法采取反垄断监管措施。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 旅游 社会 经济 交通运输
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读