萨比利亚诺夫呼吁下调贷款利率 为创业创造条件

萨比利亚诺夫指出，中小企业面临的首要障碍是贷款利率居高不下。

—贷款利率应维持在优惠水平，不应超过8%。而目前二级银行的贷款利率高达20%至25%。在这样的金融环境下，创业精神难以实现有效增长。只有解决这一问题，才能为有意创业的公民创造有利条件，-他强调。

他还提议对今年刚刚生效的税收法典进行重新审视。萨比利亚诺夫指出，在现行的简化申报制度下，当法人实体消费个体工商户提供的服务时，最终成本往往转嫁至企业家身上。为此，他表示，已准备就相关问题向税收法典提出修正案和补充条款。

谈及农业领域，萨比利亚诺夫提到了正在实施的Auyl Amanaty计划。该计划提供期限为5至7年、利率仅为2.5%的优惠贷款。

—我们请求增加资金拨付规模，并重点关注贷款抵押问题。由于农村住房评估价值偏低，往往难以达到抵押要求。解决这些问题刻不容缓，-他总结道。

【编译：阿遥