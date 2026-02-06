下院议长会见白俄罗斯共和国委员会主席 就多边议会合作深入交流

霍沙诺夫指出，近年来哈白议会关系持续深化，双方通过密切沟通不断增强互信与相互尊重。

他说，两国议会在议会联盟、独联体议会大会、集体安全条约组织议会大会以及欧洲安全与合作组织议会大会等多边机制框架内保持紧密协作，并积极支持彼此提出的倡议。

双方一致表示，将进一步拓展传统合作方向，加强在议会友好小组、专业委员会以及议会事务机构之间的联系。

会谈还就深化文化与教育合作、推动青年联合项目、发展旅游产业以及在创新领域加强产业协作等问题进行了深入讨论。

霍沙诺夫向白方详细介绍了哈萨克斯坦正在推进的宪法改革进程，指出新版宪法将显著增强议会权力，扩大社会参与政治决策的空间，并进一步巩固“强总统—有影响力的议会—问责政府”的国家治理模式。

双方认为，加强议会间协作将为两国战略伙伴关系持续发展提供坚实制度保障。

Фото: Мәжіліс

此外，此次访问期间，哈萨克斯坦代表团向明斯克胜利纪念碑敬献花圈，并参观了“别拉斯”重型机械制造厂和“哈廷”国家纪念馆，缅怀第二次世界大战遇难者。

【编译：木合塔尔·木拉提】