哈萨克斯坦冰淇淋产量下降，出口大幅增长

在产量方面排名靠前的五个地区包括：

阿拉木图州：22 300吨；

突厥斯坦州：6600吨；

东哈州：1600吨；

库斯塔奈州：1500吨；

阿克莫拉州：1200吨。

冰淇淋类别中，奶油冰淇淋占据了最大份额，产量为1.8万吨，同比下降8.7%。

尽管哈萨克斯坦的冰淇淋生产有所减少，但出口却大幅增长。数据显示，哈萨克斯坦国内冰淇淋市场的自给率从2023年的82.3%下降至2024年的78.9%。总产量减少了2.9%，降至2.85万吨。与此同时，进口量同比增长了20.6%，达7600吨。冰淇淋出口量也出现显著增长，达6100吨，较去年同期增长了72.3%。

此外，哈萨克斯坦国内市场冰淇淋销售量为3万吨，同比下降6.6%。然而，冰淇淋价格却呈现上涨趋势。2024年7月，冰淇淋零售价环比上涨1.5%，同比上涨8.2%。其中，突厥斯坦州的价格涨幅最大，月环比增长9.8%；北哈州和阿拉木图州分别上涨5.2%和4.2%。

【编译：达娜】