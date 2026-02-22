严冬考验下的希望：哈萨克斯坦普氏野马重引入项目稳步推进

种群适应状况良好

哈萨克斯坦生物多样性保护协会（ACBK）执行主任维拉·沃罗诺娃表示，2025年6月引进的新种群对环境的适应程度超出预期。目前，野马正积极准备春季换毛，专家团队也已同步启动春季监测计划。

—野马的冬季皮毛生长良好，活跃度没有下降，也未发现衰弱或患病迹象。在极寒天气下，它们会通过减少移动、增加觅食时间来保存能量，这属于正常的自然防御行为。类似习性不仅出现在普氏野马身上，在中亚野驴中也能观察到。严寒期我们会适量补充草料，但不会轻易改变其自然食谱，-沃罗诺娃介绍道。

Фото: Альберт Салемгареев

据介绍，补充饲料以干草为主，并间歇性定量提供燕麦和紫苜蓿，旨在维持野马体能的同时，确保其不丧失野外觅食本能。

意外与阵痛：领头野马“佐罗”离世

然而，去年被释放至野外的马群也遭遇挑战。名为“佐罗”的种公马腿部严重受伤，出现多处粉碎性骨折。

专家团队最初尝试在自由状态下喂养并观察其自愈可能，随后将其隔离进行检查。哈萨克斯坦兽医学专家与德国莱布尼茨动物研究所、布拉格动物园、柏林动物园以及匈牙利同行展开多方会诊。由于伤势过于严重且不可逆，专家组最终一致决定对其实施安乐死。

—我们评估了所有可能的方案，但骨骼损伤确实超出了救治范围，-沃罗诺娃遗憾地表示。

专家团队评估认为，此次意外并非人为因素所致，极有可能是在乱石或洞穴环境中卡住腿部，强行挣脱时导致严重骨折。

自然规律与潜在希望

ACBK方面指出，尽管损失令人痛心，但在全球野外重引入项目中，此类情况并非个例。由于“佐罗”离世，出于安全考虑，专家决定将失去领头马的雌性野马暂时迁回围场，以防种群出现分散或失序。

Фото: Альберт Салемгареев

不过，项目仍存希望。监测记录显示，“佐罗”在夏季曾与两匹雌马交配。目前，相关生物样本正准备送往德国进行实验室分析。若确认受孕成功，预计将在今年盛夏迎来新生命。

严密监测与春季展望

目前，中心共有13匹野马，分属不同族群。它们虽被分区饲养，但可通过围栏彼此观察。

Фото: Альберт Салемгареев

专家每日对野马的体型特征、行为模式、活跃度及群内互动情况进行详细记录，同时严密监控寄生虫感染状况并及时处置，确保种群免疫力维持在良好水平。

随着春季到来，项目将进入更为活跃的阶段。除筹备释放新的种群外，哈萨克斯坦还计划于今年6月初接收新一批普氏野马，届时将继续由捷克政府提供两架运输机执行运送任务。

项目团队对新季节充满信心。春回草原、万物更替，在持续而审慎的监测下，专家们期待从野外重引入项目中传来更多令人振奋的消息。

【编译：阿遥】