    11:47, 30 一月 2026 | GMT +5

    航油价格下调助推国际航司布局阿拉木图机场

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克石油天然气航空燃油有限责任公司日前与多家外国航空公司签署合作协议，将在阿拉木图国际机场为相关航司提供航空燃油保障服务。

    Фото: Минтранспорта РК

    据介绍，此次合作范围的扩大，主要得益于近期国内市场航空燃油价格的下调，以及阿拉木图国际机场作为哈萨克斯坦核心航空枢纽在服务条件方面展现出的较强竞争优势。

    公司发布的公告指出，新签署的协议表明，国际航空承运人对阿拉木图机场的关注度正在持续上升。这不仅进一步巩固了该机场在连接亚洲、独联体和欧洲国家客货运输中的区域枢纽地位，也为其长期发展创造了新的动力。

    此次加入合作伙伴行列的航空公司包括：

    SpaceBee Airlines——来自乌兹别克斯坦的新兴专业国际货运航空公司；

    AZAL Azerbaijan Airlines——阿塞拜疆国家航空公司；

    My Freighter Airlines——总部设在塔什干，主要运营往返欧洲、亚洲及中东地区国际货运航线的乌兹别克斯坦航空公司；

    Easy Charter——总部位于第比利斯的格鲁吉亚包机货运航空公司，执行飞往欧洲、亚洲、中东及独联体国家的货运航班。

    公司代表表示，机场管理方与航空燃油供应商围绕提升国际航班流量、完善燃油保障条件建立的协作机制已显现成效，有望进一步促进哈萨克斯坦航空市场的整体发展。

    【编译：阿遥】

    哈萨克斯坦 阿拉木图 市场 交通运输
