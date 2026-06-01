世界水下机器人锦标赛上传佳绩 我国学生团队跻身全球前15

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦学生在美国举行的2026年国际SeaPerch水下机器人世界锦标赛（International SeaPerch Challenge 2026）中取得优异成绩，其工程项目跻身全球前15名。

本届赛事国际总决赛于5月30日至31日在美国马里兰大学举行。代表哈萨克斯坦参赛的是比比古丽·托列根诺娃创意学校“Nomadic Guardians”队。

参赛队员包括叶尔苏丹·穆卡泰、达雅娜·朱马汗、阿米娜·奥米尔扎科娃、阿黛尔·鲍尔詹诺娃、阿米尔汗·叶卢拜、雅罗斯拉夫·弗鲁布列夫斯基、阿扎特·奥拉尔、玛丽卡·诺加耶娃和阿利汗·穆赫塔尔吾勒。

该团队由钦吉斯·阿赫梅图拉耶夫、阿内莉·绍丹别科娃和达林·伊布拉耶夫指导备赛。

在世界锦标赛技术评审环节中，哈萨克斯坦代表队提交的工程设计报告获得评委高度评价。评审团为其工程项目打出94分满分中的88分，使“Nomadic Guardians”队在“技术设计报告”（Technical Design Report）项目全球排名中位列第15位。

据了解，本届赛事共吸引来自世界各地210余支优秀科技团队参赛。哈萨克斯坦学生在技术评审环节中超过了众多国外代表队。

此前，“Nomadic Guardians”队在阿联酋举行的SeaPerch西亚地区杯赛中获得高级组总冠军，从而取得参加美国世界总决赛的资格。

赛事组织方表示，此次成绩再次展现了哈萨克斯坦学生扎实的工程技术素养以及在国际舞台上的竞争力。