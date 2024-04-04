欧盟支持下哈萨克斯坦开通面向少女群体的教育播客

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦的AiSholpan国际文化和教育项目（AiSholpan Educational Project）发布消息称，在欧盟的支持下，该项目于4月3日在阿斯塔纳推出了主题为《PODCAST AISHOLPAN: the power of inspiration》的，面向11~16岁少女群体的教育播客。

AiSholpan国际文化和教育项目于2021年启动，旨在为年轻女性的发展提供帮助，强调赋予青少年权力，从小增强女性领导力，建立代际联系，并倡导人文主义、宽容和友好环境。

该项目的发起人、制作人马哈巴特·叶森和萨比娜·阿巴托娃表示， Aisholpan 播客符合全球教育学的发展趋势，同时代表了在欧盟驻哈萨克斯坦代表团的支持下启动的教育项目的以新媒体形式发展的全新模式。

新的播客将通过丰富、励志的内容，致力于提高女孩的领导素质、增强自尊、激发教育和个人成长。

Фото: EUDELKZ

年轻的记者、演员安如詹·哈菲兹将担任播客主持人，首期节目的嘉宾包括国际项目中心主席、国际教育专家阿莉雅·沃斯帕诺娃，以及效力于瑞士联赛的哈萨克斯坦女子冰球前锋布利布利·卡尔坦拜。

欧盟驻哈萨克斯坦代表处大使凯斯图蒂斯·扬考斯卡斯表示，欧盟对该项目的支持旨在为女孩赋权、培养她们的领导技能，为哈萨克斯坦社会的全面发展做出贡献。

播客YouTube访问链接：https://www.youtube.com/@aisholpanproject2021

AiSholpan国际文化和教育项目INS频道：https://www.instagram.com/aisholpan_project

Фото: EUDELKZ

【编译：木合塔尔·木拉提】