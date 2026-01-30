阿拉木图附近山区现身雪豹 摄影师近距离记录珍贵瞬间

据多岑科介绍，他不仅目睹了这一极为罕见的掠食者，还在近距离条件下完成了拍摄，记录下雪豹自然捕猎后的珍贵瞬间。

—今天，我的一个梦想终于实现了——在我国的高山中亲眼见到了雪豹。它是阿拉木图的象征，也是这片群山真正的主人。我不仅看到了它，还成功在近距离进行了拍摄。这只雪豹捕获了一头鹿，将猎物从悬崖上抛下后，在原地从容进食，并长时间守在猎物旁。正是在这一刻，我拍下了这些独一无二的画面，-多岑科在分享经历时写道。

雪豹是列入《哈萨克斯坦濒危动物红色目录》（俗称“红皮书”）的国家级重点保护物种。由于其主要栖息于高海拔山区，且生性机警、活动隐秘，在野外被人类目击和记录的概率极低。

在哈萨克斯坦，雪豹主要分布于阿尔泰山系、天山山系和准噶尔阿拉套山系，包括伊犁阿拉套国家公园、阿拉套国家自然保护区等多个重点自然保护地。据官方生态监测数据，雪豹目前在全国范围内仅分布于约九处自然保护区域，其生存状况被视为衡量高山生态系统稳定性的重要指标之一。

【编译：阿遥】