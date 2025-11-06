哈萨克斯坦亮相2025年伦敦世界旅游交易会 展示丝路文化与现代魅力

今年，哈萨克斯坦国家代表团以阿拉木图为核心参展，向世界展示这座兼具丝路文化与现代活力的城市。展台设计以沉浸式视觉效果为特色，融合了草原传说与现代美学，展现出阿拉木图作为“丝绸之路与都市节奏交汇之地”的独特形象。

展会期间，阿拉木图展台吸引了大量国际买家、媒体及旅游行业领袖驻足参观。其富有文化真实感与视觉冲击力的设计成为全场焦点，充分体现出哈萨克斯坦开放、友好且充满活力的形象。

Photo credit: Kazakh Embassy

Photo credit: Kazakh Embassy

展馆中，哈萨克“巴特尔”（勇士）形象引起强烈反响。演员身着传统盔甲，展示哈萨克民族的勇敢与力量，成为观众争相合影的对象，象征着哈萨克斯坦的热情与不屈精神。

文化节目同样令人印象深刻。著哈萨克斯坦知名的民族民俗乐团Sazgen Sazy现场演奏冬不拉、库布兹等传统乐器，用悠扬旋律展现哈萨克草原文化的独特魅力。

民间工艺大师现场展示传统首饰与皮革饰品的制作过程，其图案灵感源自萨克与突厥时期的古老纹饰，让观众近距离感受哈萨克民族工艺的精湛技艺。

展区的美食体验区也让访客品尝到哈萨克传统风味——包尔萨克、马肠子（卡兹）、干果、恰克恰克及多种民族甜点，展现出浓厚的哈萨克式热情与好客精神。

以“Kazakhstan: Born Bold”为主题的宣传活动成为展会一大亮点。该主题展现了哈萨克斯坦作为一个大胆、现代、面向未来的国家形象，体现其作为独特旅游目的地与国际合作伙伴的双重吸引力。

展会期间，哈萨克代表团与英国及欧洲主要旅游运营商、航空公司、媒体和旅游协会举行了超过350场商务洽谈，并接受多家国际媒体采访，向全球介绍哈萨克斯坦的旅游潜力与投资机会。

凭借鲜明的视觉形象、深厚的文化底蕴及战略化的推广方式，哈萨克斯坦在2025年伦敦世界旅游交易会上成功展示了其作为欧亚大陆最具潜力旅游目的地之一的实力。此次参展标志着哈萨克斯坦在加强国际合作与推动国家旅游发展方面迈出了重要一步。

【编译：达娜】