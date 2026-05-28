阿斯塔纳亮相2026 ITB上海国际旅游交易博览会 持续拓展亚洲旅游市场

（哈萨克国际通讯社讯）据阿斯塔纳市政府消息，2026 ITB上海国际旅游交易博览会于5月26日至28日在中国上海举行。该展会是面向中国市场、聚焦入境与出境旅游合作的重要国际专业平台之一，阿斯塔纳在展会上被重点推介为快速发展的国际旅游目的地。

数据显示，2025年共有超过160万人次游客到访阿斯塔纳，同比增长7%。目前，来自中国、土耳其、俄罗斯、德国和美国的游客构成首都主要国际客源。

随着旅游业持续发展，阿斯塔纳的接待能力也不断提升。目前，全市已有310多家酒店投入运营，其中包括多家国际连锁酒店；同时共有2255家餐饮场所，其中525家为餐厅。

Фото: Астана қаласының әкімдігі

阿斯塔纳市政府表示，当地酒店与餐饮行业正在稳步发展，服务质量持续提高，国际化服务标准也正逐步引入。

与此同时，首都还高度重视MICE（会议、奖励旅游、大型会议及展览）商务旅游板块的发展。2025年，阿斯塔纳共举办约190场国际活动，累计参与人数超过15万人次，进一步巩固了其作为区域商务旅游中心的地位。

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此次展会上，包括阿斯塔纳航空公司、温德姆酒店集团旗下酒店，以及多家哈萨克斯坦本地旅游和酒店企业共同参展，展示首都旅游产业的发展潜力。

展会期间，阿斯塔纳代表团还将与国际旅行社、MICE企业及行业合作伙伴举行100多场B2B商务洽谈，以进一步扩大游客流量，并提升阿斯塔纳在亚洲旅游市场中的影响力。

阿斯塔纳旅游发展中心负责人奥尔扎斯·伊布拉耶夫表示，参加2026上海国际旅游交易博览会，有助于进一步加强阿斯塔纳作为具有竞争力的旅游和商务目的地的国际品牌形象。