迪玛希亮相2026阿斯塔纳金融日 分享创意产业发展见解

（哈萨克国际通讯社讯）9月9日，哈萨克斯坦著名歌手、作曲家、制作人迪玛希·库达伊别尔艮作为特邀嘉宾亮相在阿斯塔纳举行的2026阿斯塔纳金融日（Astana Finance Days 2026）开幕式，并围绕创意产业发展、投资合作和文化国际传播等话题分享了自己的观点。

当天，迪玛希在论坛开幕式上演唱了近期推出的歌曲《Aqerke》以及由伊戈尔·克鲁托伊（Igor Krutoy）创作的《Stranger》。其中，《Stranger》由迪玛希与库布孜演奏家奥尔扎斯·库尔曼别克共同呈现。

此外，迪玛希还与冬不拉演奏家特米尔兰·奥尔扎拜和叶尔纳特·瑙雷兹合作演奏哈萨克著名冬不拉曲《Adai》，并带来歌曲《Weekend》。

演出结束后，迪玛希与阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）总裁雷纳特·别科图尔沃夫进行了现场对话，围绕创意经济投资、艺术家职业发展、知识产权保护以及哈萨克斯坦文化走向国际市场等问题展开交流。

谈及为何投资者应将创意经济视为具有实际增长潜力的产业时，迪玛希表示，哈萨克斯坦独特的文化、历史和音乐对国际受众具有吸引力，他自己的国际听众群体就是一个例子。

他认为，哈萨克斯坦艺术家若希望进一步进入国际市场，需要更加完善的法律保护，以及创意产业发展基金等机构的支持。这类基金能够成为投资者与新兴创意项目之间的桥梁。

Фото: dimashnews.com.

对于创意项目如何获得投资者信任，迪玛希指出，优秀的创意只是起点，一个真正能够让项目落地的专业团队同样不可或缺。

- 投资者不仅需要看到人才，也需要看到一个能够真正把项目做成的团队。 - 他说。

在谈到如何在吸引投资的同时保持创作独立性和知识产权时，迪玛希表示，不同艺术家可以选择不同的发展道路，而他本人始终更加重视创作自主权以及对自身知识产权的掌控。

他强调，金融素养也是艺术家职业能力的重要组成部分。艺术家不能完全置身于数字、合同和授权条款之外，而应主动了解行业的商业运作方式，在谈判中明确哪些权益不可让步。

迪玛希表示，目前他已不再需要依靠签约大型唱片公司发展事业，而是通过自己的团队与商业伙伴直接合作。

据他介绍，目前其团队已经拥有自己的唱片品牌，并开始扶持和制作年轻艺术家。他本人还担任中国湖南卫视音乐节目《声起地平线》（Voice Beyond Horizon）的制作人。

谈及通过国际项目向世界介绍哈萨克斯坦文化的经验，迪玛希认为，哈萨克斯坦文化的独特之处，在于既尊重自身传统根源，又具有创新意识。

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- 我们不害怕展示自己来自哪里，也不会把传统看作过时的东西。传统元素完全可以通过现代方式重新呈现，让真正具有民族特色的文化成为新的潮流。 - 他说。

谈到从国内知名走向国际舞台需要具备哪些条件时，迪玛希表示，艺术家必须坚持自己的发展方向，不能因为短期的经济利益轻易改变目标。

他认为，真正专业的职业生涯管理需要立足长期规划，而不是接受所有眼前看似有利可图的机会。

在评价哈萨克斯坦创意人才与国际市场之间仍存在哪些差距时，迪玛希指出，哈萨克斯坦拥有大量有能力在国际舞台代表国家的创意人才，但专业管理体系仍需进一步完善。

他表示，过去十年来哈萨克斯坦创意产业已经发生很大变化，一批大型项目正在陆续出现，这是十分积极的开端。但与创意产业体系更加成熟的国家相比，哈萨克斯坦仍需要时间进一步完善相关机制。

此外，迪玛希还谈到自己从歌手逐渐转向制作人，并开始为其他艺术家创造发展机会的经历。

他说，在国际巡演过程中，其团队一直积极向海外观众介绍哈萨克传统乐器和民族音乐，包括冬不拉演奏家特米尔兰·奥尔扎拜和叶尔纳特·瑙雷兹，以及库布孜演奏家奥尔扎斯·库尔曼别克等音乐人。

迪玛希表示，这些演出不仅让海外观众关注哈萨克音乐，也激发了部分歌迷进一步了解哈萨克斯坦历史、学习哈萨克语乃至学习演奏民族乐器的兴趣。

- 这并不意味着我要停止唱歌。但对我来说，创作和组织其他项目同样是一件非常有意思的事情。 - 他说。

此前，迪玛希的《AQERKE》在国际Channel R广播电台举办的#UltimateSummerCountdown夏季最终排行榜中获得第三名。