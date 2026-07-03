哈萨克电信亮相2026上海MWC获两项国际大奖

（哈萨克国际通讯社讯）在2026年上海世界移动通信大会（MWC Shanghai 2026）期间，哈萨克电信公司（Kazakhtelecom）荣获两项国际大奖，进一步彰显其在亚欧数字互联互通中的重要作用。

作为亚洲规模最大的通信行业盛会之一，本届上海MWC聚焦人工智能、移动通信、云计算和物联网等前沿技术。大会期间，哈萨克电信凭借在跨洲通信基础设施建设和全球互联互通方面的贡献，获得国际业界认可。

在Global Partner Awards 2026评选中，中国联通国际有限公司向哈萨克电信颁发全球互联互通年度最佳合作伙伴奖，中国电信授予其最佳创新运营商合作伙伴奖。

哈萨克电信企业业务板块国际合作部总监艾努尔·拜巴特罗娃表示，同时获得两项国际大奖，体现了国际合作伙伴对哈萨克电信的高度认可，也表明哈萨克斯坦正日益成为连接亚洲与欧洲的重要数字桥梁。未来，公司将继续完善通信基础设施，深化与全球主要运营商合作，推动欧亚数字互联互通。

大会期间，哈萨克电信代表团还与中国移动国际有限公司、中国电信国际有限公司、中国联通国际有限公司、瑞典Arelion公司、Beeline和俄罗斯电信公司（Rostelecom）等国际通信企业举行双边会谈。

各方围绕拓展中国—欧洲数据传输通道、加强数据中心网络合作、优化互联网流量交换，以及推动人工智能在通信网络运营和数字服务中的应用等议题交换了意见，并就进一步深化合作达成共识。