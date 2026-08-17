QYZQARAS电影节将在阿拉木图举行 多部哈萨克斯坦女性导演作品亮相

（哈萨克国际通讯社讯）QYZQARAS电影节将于8月20日至30日在阿拉木图举行。本届电影节聚焦女性电影工作者，共有21部长篇影片入选，其中5部出自中亚导演之手。哈萨克斯坦导演克里斯蒂娜·米哈伊洛娃和詹纳特·阿勒沙诺娃的作品也将在电影节期间迎来国内首映。

QYZQARAS是一项关注女性电影工作者创作的独立电影节，主要展映由女性导演执导的哈萨克斯坦及外国影片。

本届电影节将于8月20日开幕。由哈萨克斯坦导演、制片人兼艺术家克里斯蒂娜·米哈伊洛娃执导的纪录片《河流的色彩》（Ózenniń tústeri）将作为开幕影片，在阿拉木图Tselinny当代文化中心举行哈萨克斯坦首映。

《河流的色彩》聚焦哈萨克斯坦女性的生活。影片中，导演与生活在阿克赛河沿岸的不同女性展开对话，倾听她们讲述自己的梦想、恐惧、人际关系以及在社会中的位置。

“河流”是贯穿整部影片的核心意象。片中女性将自己想象成一条河流，并通过这一隐喻讲述各自的人生和对未来的思考。影片将纪实访谈与自然景观和富有诗意的影像相结合。

这部纪录片历时5年拍摄完成，项目团队在此期间完成了100多次采访。

《河流的色彩》于2026年柏林国际电影节完成全球首映，并入选柏林电影节论坛（Forum）单元，最终获得该单元基督教评审团奖。评审团指出，影片中的河流成为一种隐喻，承载着哈萨克斯坦年轻女性的经历、困惑与希望。

亮相柏林电影节后，该片又陆续参加多个国际电影节，并入选纽约玛格丽特·米德电影节，在那里完成北美首映。

除开幕影片外，哈萨克斯坦导演詹纳特·阿勒沙诺娃执导的首部长篇电影《选择》（BECOMING）也将在QYZQARAS电影节期间首次与哈萨克斯坦观众见面。

影片将于8月22日在阿拉木图举行国内首映。放映结束后，主办方还将举行导演见面会。

《选择》讲述了17岁女孩米拉的故事。为了追求更加自由的生活并摆脱家庭困境，她希望加入游泳队。然而，就在距离实现目标仅一步之遥时，米拉不得不作出一个将改变自己人生的选择。

该片由哈萨克斯坦、法国、荷兰、立陶宛和瑞典联合制作，主要拍摄工作在阿拉木图市和阿拉木图州完成。塔米丽丝·詹加济诺娃、瓦连京·诺沃波利斯基、阿谢勒·卡利耶娃和梅迪娜·萨根德科娃担任主演，法国摄影师卡罗琳·尚普蒂耶担任摄影指导。

《选择》于2025年在洛迦诺国际电影节完成全球首映。此后，影片先后亮相釜山国际电影节、塔林电影节、哥德堡电影节、SXSW London等多个国际电影节及电影活动，并在塔林电影节获得最佳合拍片特别奖。

据主办方介绍，今年QYZQARAS电影节共有21部长篇影片入选，其中5部由中亚地区导演执导。电影节将持续至8月30日。