哈萨克斯坦亮相北京国际图书博览会 展示近百种精选出版物

今年，哈萨克斯坦在该国际展会上专门设立了国家展台。哈萨克斯坦国家图书管理局、国家图书馆以及多家国内知名出版社的代表参加了本届博览会。

在国家展台区域，主办方集中展出了近百种精选出版物，旨在向各国读者系统展示哈萨克文学的独特魅力，并进一步介绍哈萨克斯坦悠久的历史与丰富的文化传统。

作为全球出版业的重要交流平台，北京国际图书博览会汇聚了来自世界各地的出版商、作家、译者及版权领域专家。哈萨克斯坦参与本次展会，不仅有助于在国际舞台进一步推广哈萨克文学，也为推动新型文学翻译项目落地、加强国际出版业交流合作提供了重要契机。

据悉，第32届北京国际图书博览会将于6月17日至21日在北京国家会议中心举行。本届图博会以“以书为媒 交流对话 合作共赢”为主题，将集中展出9万种版权图书、22万种精品实物图书，并举办1000余场线上线下文化交流活动。

北京国际图书博览会创办于1986年，是全球第二大国际书展，主要致力于中外出版物及数字多媒体出版物的版权交易、实物进出口贸易与阅读推广，覆盖图书、数字出版、动漫等多个领域。