哈萨克斯坦亮相北京国际图书博览会 展示近百种精选出版物
（哈萨克国际通讯社）据文化和信息部消息，哈萨克斯坦代表团目前正在北京参加全球最具影响力的图书盛会之一——北京国际图书博览会。
今年，哈萨克斯坦在该国际展会上专门设立了国家展台。哈萨克斯坦国家图书管理局、国家图书馆以及多家国内知名出版社的代表参加了本届博览会。
在国家展台区域，主办方集中展出了近百种精选出版物，旨在向各国读者系统展示哈萨克文学的独特魅力，并进一步介绍哈萨克斯坦悠久的历史与丰富的文化传统。
作为全球出版业的重要交流平台，北京国际图书博览会汇聚了来自世界各地的出版商、作家、译者及版权领域专家。哈萨克斯坦参与本次展会，不仅有助于在国际舞台进一步推广哈萨克文学，也为推动新型文学翻译项目落地、加强国际出版业交流合作提供了重要契机。
据悉，第32届北京国际图书博览会将于6月17日至21日在北京国家会议中心举行。本届图博会以“以书为媒 交流对话 合作共赢”为主题，将集中展出9万种版权图书、22万种精品实物图书，并举办1000余场线上线下文化交流活动。
北京国际图书博览会创办于1986年，是全球第二大国际书展，主要致力于中外出版物及数字多媒体出版物的版权交易、实物进出口贸易与阅读推广，覆盖图书、数字出版、动漫等多个领域。