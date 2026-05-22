阿斯塔纳亮相IMEX Frankfurt 2026国际商务旅游展

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据阿斯塔纳市政府官网消息，2026年5月19日至21日，全球规模最大的商务旅游及会展行业展会之一——IMEX Frankfurt 2026在法兰克福举行。来自150个国家的约3000家公司及超过1.5万名业内人士参加本届展会。

阿斯塔纳此次联合阿斯塔纳航空公司（Air Astana）、Empire Travel Kazakhstan、Kompas及SkyWay等旅游服务公司共同设立国家展台，重点展示首都在商务旅游、现代基础设施、酒店接待能力及交通便利性等方面的发展潜力。

阿斯塔纳市投资和企业发展管理局局长哈列勒·阿克姆詹诺夫表示，阿斯塔纳近年来已举办多项大型国际活动，包括IFLA世界图书馆与信息大会、沃尔特·丹迪世界神经外科大会、世界游牧民族运动会、阿斯塔纳动漫展（Comic Con Astana）以及世界和传统宗教领袖大会等。

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他说，参加此次展会有助于提升阿斯塔纳在国际市场中的知名度，并增强国际社会对哈萨克斯坦作为国际活动举办地的兴趣。

展会期间，哈萨克斯坦代表团共举行150多场商务会谈，并与哈萨克斯坦驻法兰克福总领事陶巴勒德·温别特巴耶夫进行交流。

此外，代表团还与JK Cement及Azerbaijan Deposit Insurance Fund代表会面，双方正在研究在阿斯塔纳举办企业商务活动的可能性。

巴西旅游公司Exqape则计划将阿斯塔纳打造为面向巴西游客的新旅游目的地。与此同时，哈方还与旅行之家（Travelhouse）达成协议，计划通过新开通的拉纳卡—阿斯塔纳直飞航线接待首批企业奖励旅游团组。

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展会期间，哈方还与World Breaking Classic霹雳舞大赛主办方签署合作备忘录。该赛事今年将在埃因霍温举行。主办方正考虑由阿斯塔纳承办2028年世界级霹雳舞赛事，预计届时将有来自30个国家的1000余人参加。

阿斯塔纳市政府表示，持续参与国际行业展会，有助于推动入境旅游发展、拓展国际商务联系，并进一步塑造阿斯塔纳作为区域重要商务与旅游中心的形象。

【编译：达娜】