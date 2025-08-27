哈萨克毡房首次亮相“火人节” 成为风暴避难所

当天，营地遭遇时速高达80公里的强风，沙尘暴席卷全区。许多帐篷和临时建筑未能抵御恶劣天气而被摧毁。例如，乌克兰参展方带来的名为“黑云”的艺术装置，尽管设计精巧，却仅坚持十五分钟便在大风中坍塌。

在这场风暴中，唯有哈萨克毡房经受住了考验。据目击者称，它成为了风暴中最安全的避难所。

组织方提醒，天气状况仍不稳定，但仍有数千人选择留守营地。

“火人节”将持续至9月1日。目击者表示，这场自然考验反而增强了游客之间的团结与共同精神。TENGRI CAMP营地代表计划继续向参与者展示更多体现哈萨克文化精髓的元素。代表团带来了民族服饰、乐器、餐具和地毯，还准备了制作包尔萨克（油炸面团）、别什巴尔马克（手抓肉）和马奶酒等民族美食的食材。

值得一提的是，2023年2月6日，土耳其发生7.8级强震，震中位于卡赫拉曼马拉什附近，造成严重灾情。哈萨克斯坦媒体人努尔别克·别克鲍发起的《为土耳其灾区提供一百座哈萨克毡房》众筹项目获得广泛响应。其在社交媒体上透露，目前已有近百座毡房运抵灾区，并有12名志愿者前往协助搭建和救援。首批毡房在卡赫拉曼马拉什市落地，毡房虽能抵御风寒，但仍需配套棉被和取暖设备。一顶毡房可容纳约20人。此外，哈萨克斯坦企业家还捐赠了50座全新毡房，使灾区安置工作得到进一步保障。

【编译：阿遥】