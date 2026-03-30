哈萨克斯坦亮相上海海外投资展 推介欧亚枢纽优势

据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦驻上海总领事努尔兰·阿赫霍什哈尔沃夫、阿拉木图州第一副州长哈纳特·叶斯波拉托夫率团出席此次展洽会。此外，QazTrade贸易政策发展中心南京代表处及汗腾格里创新中心上海代表处相关负责人也参加了相关活动。

本次大会通过海外投资主题展览、G2B（政府对企业）和B2B（企业对企业）对接会以及商务洽谈等多种形式展开。来自国际组织、政府机构、投资促进机构、贸促会及商协会的代表，以及包括《财富》世界500强企业在内的多家中国及国际大型企业参会。

哈萨克斯坦驻上海总领事馆专门组织了投资潜力推介专场会议。总领事阿赫霍什哈尔沃夫在会上介绍了哈萨克斯坦吸引外资的相关政策，重点围绕其作为“欧亚交通枢纽”的过境运输与物流潜力，以及在连接欧亚经济联盟、中亚和欧洲市场中的区位优势。同时，会议还就跨里海国际运输路线（“中间走廊”）与中国“一带一路”倡议的对接进行了深入探讨。

叶斯波拉托夫在专场推介中系统展示了阿拉木图州的投资优势，介绍了国家支持政策、优先发展领域、工业综合体、旅游资源及重点投资项目。其中，关于“阿拉套新城”建设规划的相关内容，引发了中国投资者的广泛关注。

在总领事馆组织的对接洽谈环节中，中国企业代表与哈方代表团围绕参与基础设施建设、拓展物流通道以及设立合资企业等务实合作议题进行了深入交流。

哈方代表团表示，参加本届展洽会不仅借助中国这一专业平台系统推介了哈萨克斯坦的投资潜力，也与潜在投资者建立了直接联系，为推动双边合作项目的后续落实创造了有利条件。

【编译：阿遥】