哈萨克斯坦艺术团亮相约旦杰拉什文化艺术节

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦卡拉干达州卡利·拜扎诺夫音乐会联合体旗下“阿尔卡之声”（Arqa sazy）民间乐团和“阿克库”（Aqqu）民间歌舞团日前参加了在约旦举行的第40届杰拉什国际文化艺术节，向国际观众展示了哈萨克民族传统文化的独特魅力。

艺术团的专场演出在杰拉什古城希波德罗姆剧场（Hippodrome Theatre）举行。该剧场是杰拉什文化艺术节的重要演出场地，每年都会迎来来自世界各地的艺术团体登台献艺。

演出开始前，哈萨克斯坦驻约旦特命全权大使塔勒哈特·沙尔丹拜宣读了哈萨克斯坦副总理兼文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃的贺信。

贺信指出，杰拉什文化艺术节是促进各国文化对话、深化人民友谊的重要国际平台。艺术作为跨越民族和国界的共同语言，不仅能够拉近不同国家和民族之间的距离，也向世界广泛展示各国丰富的历史文化、传统习俗和精神价值，进一步促进文明交流互鉴。

演出期间，“阿尔卡之声”民间乐团和“阿克库”民间歌舞团通过民族音乐、传统歌曲和民族舞蹈，生动展现了哈萨克大草原深厚的文化底蕴和丰富的艺术遗产，赢得现场观众热烈欢迎。

此次参演进一步提升了哈萨克斯坦文化在国际舞台上的影响力，拓展了国际文化交流合作，也为深化哈萨克斯坦与约旦之间的人文合作作出了积极贡献。活动期间，主办方还向参演艺术家和现场观众送上美好祝愿。

杰拉什文化艺术节创办于1981年，每年在约旦历史名城杰拉什举行，是中东地区规模最大的文化艺术盛会之一，吸引来自阿拉伯国家及世界各地的艺术团体参加。