想学哈萨克语？这篇指南告诉你一切

语言起源与演变

哈萨克语的文字体系多次变迁，折射出哈萨克民族的历史与文化变革。

在伊斯兰教传入之前，哈萨克人使用古突厥文字；伊斯兰化之后，语言改用阿拉伯字母，并沿用至20世纪初。

1929年，苏联政府为统一突厥语族语言体系，引入了拉丁字母。然而，1940年哈萨克语又改用西里尔字母，这一体系至今仍是哈萨克斯坦的官方文字。与此同时，生活在中国、伊朗、阿富汗、巴基斯坦等地的哈萨克族群仍然沿用阿拉伯字母书写。

目前，哈萨克斯坦正推进以拉丁字母为基础、结合本民族语音特点的现代化文字改革。

语法与结构

哈萨克语属于突厥语系钦察语支，语法体系具有黏着语特点——即在词根后不断添加词缀或词尾，以表达复杂语义；一个词往往能表达完整的概念或句意。

例如，哈萨克语中最长的单词之一是“qanagattandyrylmagañdyqtaryñyzdan”，共有33个字母，意思是“因为你们的不满意”（尊称复数形式）。

哈萨克语没有性别区分，名词和形容词不会因阴阳性变化而改变形式。句法结构上，动词通常位于句尾，这一特点与许多东方语言相似。

从字母入门

对于初学者而言，学习字母是第一步。

由于哈萨克斯坦正从西里尔字母逐步过渡至拉丁字母，建议学习者优先掌握新的字母体系及其发音规则。

哈萨克语的读音体系相对简明，每个字母基本对应一个固定音素，拼写与发音一致。

重音一般落在词尾，且遵循元音和谐律——前元音与后元音不在同一词中混用，使语言听起来流畅而富有旋律感。

推荐学习资源：

可在 YouTube 频道 Kazakh Language with Zhannur 上观看字母及发音教学视频。

线上学习资源与应用推荐

从A1到C2级别的课程，学习者可以通过多种平台进行自学：

Soyle.kz：国家支持的在线学习平台，提供互动课程与词汇卡片。

Tilqural.kz：提供系统化课程、电影、动画及教材，并配有内置词典。

Balatili.kz：专注于字母及发音训练。

Til Alemi：收录大量语言学习资料与教育文献。

常用语言学习应用包括：

Duolingo：提供初学者语法和词汇练习。

Memrise：利用母语者视频和闪卡帮助记忆。

DuoCards：可离线使用的词汇训练应用。

KazLang：以探险式剧情推进学习过程。

Soz：通过互动故事学习对话，例如与草原老人交谈。

沉浸式学习方法

想更自然地掌握语言，可通过以下方式：

观看带字幕的哈萨克语电影；

收听播客或哈萨克音乐；

浏览哈萨克文学网站或电台。

哈萨克文学从口头史诗到现代小说，展现了民族的历史记忆与精神内核，正不断融入当代元素，面向全球读者。

听力推荐：

Radio.Garden 提供哈萨克斯坦各地电台的实时音频。

进阶学习者可访问 Kitap.kz，该数字图书馆收录6000多部作品，包括世界文学译本与当代哈萨克文学，并提供有声读物及音乐作品。

此外，哈萨克科研人员开发了多款创新学习工具：

Oylan 2.5：支持哈萨克语、俄语、英语的多语助手；

MangiSoz 2.0：具备语音识别与多语言音频翻译功能；

TilSync：可实现实时视频字幕翻译。

海外哈萨克族学习机会

“同胞基金会（Otandastar Foundation）”为海外哈萨克族及所有对哈萨克语感兴趣的人开设了免费在线课程，涵盖A1至B2等级，课程包括互动教学、视频课程和测试，完成后可获官方证书。

除了线上课程，海外哈萨克侨民社群（如土耳其、蒙古、中国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、欧洲及北美等地）也是语言实践的重要平台。

即便不是哈萨克族，也可参与这些社区举办的文化活动，如“纳乌鲁兹”庆典，在亲身体验中学习语言、感受文化魅力。

【编译：达娜】