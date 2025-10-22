中文
    想学哈萨克语？这篇指南告诉你一切

    哈萨克国际通讯社讯）本篇指南将带你全面了解哈萨克语——从字母体系、语言特点，到最实用的线上学习工具、应用程序及日常练习方法。

    Фото: Canva

    语言起源与演变

    哈萨克语的文字体系多次变迁，折射出哈萨克民族的历史与文化变革。

    在伊斯兰教传入之前，哈萨克人使用古突厥文字；伊斯兰化之后，语言改用阿拉伯字母，并沿用至20世纪初。

    1929年，苏联政府为统一突厥语族语言体系，引入了拉丁字母。然而，1940年哈萨克语又改用西里尔字母，这一体系至今仍是哈萨克斯坦的官方文字。与此同时，生活在中国、伊朗、阿富汗、巴基斯坦等地的哈萨克族群仍然沿用阿拉伯字母书写。

    目前，哈萨克斯坦正推进以拉丁字母为基础、结合本民族语音特点的现代化文字改革。

    语法与结构

    哈萨克语属于突厥语系钦察语支，语法体系具有黏着语特点——即在词根后不断添加词缀或词尾，以表达复杂语义；一个词往往能表达完整的概念或句意。

    例如，哈萨克语中最长的单词之一是“qanagattandyrylmagañdyqtaryñyzdan”，共有33个字母，意思是“因为你们的不满意”（尊称复数形式）。

    哈萨克语没有性别区分，名词和形容词不会因阴阳性变化而改变形式。句法结构上，动词通常位于句尾，这一特点与许多东方语言相似。

    从字母入门

    对于初学者而言，学习字母是第一步。

    由于哈萨克斯坦正从西里尔字母逐步过渡至拉丁字母，建议学习者优先掌握新的字母体系及其发音规则。

    哈萨克语的读音体系相对简明，每个字母基本对应一个固定音素，拼写与发音一致。

    重音一般落在词尾，且遵循元音和谐律——前元音与后元音不在同一词中混用，使语言听起来流畅而富有旋律感。

    推荐学习资源：

    可在 YouTube 频道 Kazakh Language with Zhannur 上观看字母及发音教学视频。

    线上学习资源与应用推荐

    从A1到C2级别的课程，学习者可以通过多种平台进行自学：

    • Soyle.kz：国家支持的在线学习平台，提供互动课程与词汇卡片。

    • Tilqural.kz：提供系统化课程、电影、动画及教材，并配有内置词典。

    • Balatili.kz：专注于字母及发音训练。

    • Til Alemi：收录大量语言学习资料与教育文献。

    常用语言学习应用包括：

    • Duolingo：提供初学者语法和词汇练习。

    • Memrise：利用母语者视频和闪卡帮助记忆。

    • DuoCards：可离线使用的词汇训练应用。

    • KazLang：以探险式剧情推进学习过程。

    • Soz：通过互动故事学习对话，例如与草原老人交谈。

    沉浸式学习方法

    想更自然地掌握语言，可通过以下方式：

    • 观看带字幕的哈萨克语电影；

    • 收听播客或哈萨克音乐；

    • 浏览哈萨克文学网站或电台。

    哈萨克文学从口头史诗到现代小说，展现了民族的历史记忆与精神内核，正不断融入当代元素，面向全球读者。

    听力推荐：
    Radio.Garden 提供哈萨克斯坦各地电台的实时音频。

    进阶学习者可访问 Kitap.kz，该数字图书馆收录6000多部作品，包括世界文学译本与当代哈萨克文学，并提供有声读物及音乐作品。

    此外，哈萨克科研人员开发了多款创新学习工具：

    • Oylan 2.5：支持哈萨克语、俄语、英语的多语助手；

    • MangiSoz 2.0：具备语音识别与多语言音频翻译功能；

    • TilSync：可实现实时视频字幕翻译。

    海外哈萨克族学习机会

    “同胞基金会（Otandastar Foundation）”为海外哈萨克族及所有对哈萨克语感兴趣的人开设了免费在线课程，涵盖A1至B2等级，课程包括互动教学、视频课程和测试，完成后可获官方证书。

    除了线上课程，海外哈萨克侨民社群（如土耳其、蒙古、中国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、欧洲及北美等地）也是语言实践的重要平台。

    即便不是哈萨克族，也可参与这些社区举办的文化活动，如“纳乌鲁兹”庆典，在亲身体验中学习语言、感受文化魅力。

    【编译：达娜】

