乌兹别克斯坦选手：最想在总决赛中超越的对手来自亚美尼亚

她表示，项目汇聚了来自不同国家的优秀歌手，整体水平极高，“竞争”一词对她而言并不那么准确。但在众多选手中，她特别提到了来自亚美尼亚的萨罗·格沃尔吉扬。

“我们都是专业歌手，都非常优秀。但如果说到对手，我最想超越的是萨罗·格沃尔吉扬——亚美尼亚的选手。我非常喜欢他，他真的很厉害。我认为他是本项目中最有天赋、最专业的选手。他每一次直播表现都非常稳定，没有一次失误。”玛迪纳博努·阿德洛娃说。

她同时强调，自己将比赛视为一次个人的艺术挑战，而非与他人的较量。她透露，选手之间保持着非常友好的关系，私下里也经常交流。

“我们是朋友，经常聊天。我们有共同的工作群，大家都保持联系。整个项目的氛围非常友好。”她补充说。

目前进入总决赛的选手包括马来西亚歌手雅兹敏·阿兹兹、乌兹别克斯坦选手马迪纳博努·阿德洛娃、蒙古国代表米歇尔·约瑟夫、格鲁吉亚选手阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽、哈萨克斯坦歌手 ALEM、来自亚美尼亚的萨罗·格沃尔吉扬，以及中国选手张赫宣。

Silk Way Star 总决赛将于 11 月 22 日 20:00 在 Jibek Joly 电视频道现场直播，同时在阿塞拜疆（Space TV）、塔吉克斯坦（Safina）、吉尔吉斯斯坦（“Muzyka”“Madanija”频道）以及蒙古（UBS 与 AIST Global）同步播出。

总冠军将通过“评委评分 + 观众线上投票”相结合的方式产生，其中评委评分与线上投票各占 50%。观众可登陆官方网站 silkwaystar.org 为支持的选手投票。

作为中亚地区首个聚集 12 国歌手的声乐类大型项目，“丝路之星”汇集了来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国的优秀艺术家，包括国际赛事获奖者与各国代表性歌手。

该项目根据哈萨克斯坦总统广播电视综合体与中国中央广播电视总台（CMG）之间的合作协议共同实施。

【编译:木合塔尔·木拉提】