哈萨克斯坦亮相世界政府峰会 聚焦人工智能与算力枢纽建设

在峰会期间，代表团重点推介了将哈萨克斯坦能源潜力转化为算力优势的发展理念，并围绕人工智能生态体系建设的各个环节开展了一系列磋商。讨论重点包括建设高性能数据处理中心和“AI 工厂”等关键基础设施。代表团还与谢赫·塔赫农·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行会谈，就数据存储与处理基础设施发展明确了下一步合作方向。作为全球人工智能领域最具影响力的人物之一，他领导 G42，并长期推动与包括微软、Cerebras在内的国际科技领军企业开展战略合作。

访问期间，代表团还会见了阿联酋能源与基础设施部长苏海尔·穆罕默德·阿勒马兹鲁伊，双方就建设低碳、节能型数据中心进行了交流。此前，阿勒马兹鲁伊曾将人工智能比作“新时代的石油”，并推动阿联酋发展以清洁能源为基础的算力出口模式。

Фото: gov.kz

此行的重要成果之一是政府间合作的进一步深化。代表团与阿联酋内阁签署了谅解备忘录，并分别与阿联酋人工智能事务部长奥马尔·苏丹·阿勒奥拉马、对外贸易部长塔尼·本·艾哈迈德·阿勒泽尤迪举行会谈，就数字议程协调展开讨论。此外，代表团还与爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯、乌兹别克斯坦总统顾问萨尔多尔·乌穆尔扎科夫进行了交流。

在企业与国际组织层面，代表团围绕“AI 枢纽”战略，与多家科技和投资机构开展对接。与 NVIDIA就复杂神经网络训练架构交换意见；与 Aleria、Phoenix Group 探讨扩大数据中心产业集群的合作可能；并与 Masdar、Gulf Data Hub 就节能数据中心建设进行磋商。与此同时，代表团还与 Yandex、VisionLabs、Botim 平台、Oracle、Mastercard等就人工智能应用与混合云解决方案进行了讨论。

在资本合作方面，代表团与 BlackRock及 MGX 基金探讨了融资问题，并与 DIFC、Dubai Future District Fund 及 Sirius 集团就完善风投生态系统交换了意见。此外，与阿联酋道路与交通管理局（RTA）以及穆罕默德·本·拉希德航天中心的会谈，为发展“低空经济”和无人化物流开辟了新的合作空间。

