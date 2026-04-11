哈萨克斯坦首次亮相中国国际教育巡回展 27所大学参展目标10万国际学生

中国教育部代表及哈萨克斯坦科学和高等教育部副部长古勒扎特·阔本诺娃出席国家馆开幕仪式。

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

阔本诺娃在发言中全面介绍哈萨克斯坦高等及研究生教育体系现状与前景，通报为扩大学术合作及发展在哈外国高校分校所开展的工作。

—今天哈萨克斯坦首次以如此规模亮相。这不仅是参展，更是准备好与中国建立真实教育伙伴关系的宣言。连接我们的是丝绸之路，它不仅运输商品，也传递知识、文化和思想。如今，这条道路通向大学，-她表示。

阔本诺娃特别关注旨在吸引未来学生的统一数字平台——"留学哈萨克斯坦"倡议，并强调到2029年将国际学生人数增加至10万名的目标。

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在主题为"哈萨克斯坦——学术知识疆域"的国家馆中，来自哈萨克斯坦的27所领先大学展示各自教育项目。

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阿尔法拉比哈萨克国立大学国际化与就业部主任努尔肯·阿布德哈里强调展会在吸引国际学生方面的巨大潜力。

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—目前我校有约2000名来自中国的学生，其中大多数选择硕士和博士项目，这证明了哈萨克斯坦及我校的高科研潜力。哈萨克国立大学还正与中国伙伴共同开发技术项目，包括机器人技术和遥感中心，-他说。

纳扎尔巴耶夫大学副校长古丽米拉·哈乃指出，国家已提升至全新国际水平。她认为，哈萨克斯坦高校能与英国及其他教育大国的传统领跑者同台，证实了国家在全球选拔中竞争力的提升。

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—中国对哈萨克斯坦的大学表现出极大兴趣，也包括我们这所有7500名学生（含500名国际生）的大学。学校还在考虑与进入泰晤士高等教育（THE）排名的中国领先大学启动双学位项目，-她说。

阿斯塔纳国际大学副校长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫强调哈萨克斯坦在不断变化的全球教育格局中占据重要地位的愿望。他指出，该校与中国在多个核心领域成功开展合作，北京语言大学分校已在阿斯塔纳国际大学开设。

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—2025年11月，中国教育部首个且唯一的数字HSK中心在阿斯塔纳国际大学开幕，这是一个重要阶段。该平台完全取代传统纸质格式，实现在电脑上进行正式的汉语水平考试。每月约有200人参加考试，并能在24小时内获得结果，-他强调。

据阿布德拉赫曼诺夫介绍，阿斯塔纳国际大学还与北京对外经济贸易大学实施双学位项目，并与清华大学、深圳大学建立合作伙伴关系。双方正在就建立人工智能领域的联合研究实验室进行积极谈判。

哈萨克斯坦参加中国留学论坛和中国国际教育巡回展，旨在国际水平推广国家高等教育体系，开发教育服务出口潜力，并扩大学术合作伙伴关系。

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本次国际教育论坛汇集来自中国、美国、英国、俄罗斯、澳大利亚、意大利、西班牙、希腊、新加坡、马来西亚、越南等国教育机构和专业组织的500多名参与者。

【编译：阿遥】