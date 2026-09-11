哈萨克斯坦首次亮相中国国际矿业展

纳哈斯帕耶夫在讲话中指出，哈萨克斯坦与中国建立了高水平的战略伙伴关系，这得益于两国元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和习近平主席之间密切友好的关系和相互理解。

部长强调，近年来两国经贸投资联系稳步增长，产业合作不断深化。

目前，约有1.1万家企业在哈萨克斯坦开展业务，并有中国合作伙伴参与。哈萨克斯坦的主要合作伙伴包括中国石油天然气集团公司（CNPC）、中国石化（Sinopec）、中信集团（CITIC Group）、紫金矿业、东方希望集团、华为、中国电力建设集团有限公司（PowerChina）、三一重工（SANY）、阜丰集团、利华集团等，这些公司在石油天然气、矿业、能源、基础设施、高科技等领域开展各类项目。

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

- 哈萨克斯坦为共同打造新型价值链和现代化产业提供了契机。我们诚邀中国及国际企业在矿产资源的勘探、开采和深加工等领域开展合作。我们高度重视引进先进技术和推进生产本地化。将产业合作提升至新高度，实施符合两国长远利益的项目至关重要。-纳哈斯帕耶夫说。

大会框架下，哈萨克斯坦工业和建设部部长与中国国务院副总理何立峰举行了会晤，就双方在最高层达成的协议框架内开展产业合作的前景进行了探讨。

值得一提的是，哈萨克斯坦在2026年中国国际矿业展览会上首次设立统一的国家展台，汇聚了矿业和勘探公司、行业组织以及具有发展潜力的投资项目。哈萨克斯坦工业和建设部部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫和中华人民共和国自然资源部部长刘国洪共同为展台揭幕。