世界杯首轮观察：阿根廷展现冠军底蕴 乌兹别克斯坦迎来历史首秀

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯足球赛小组赛首轮比赛日前全部结束。东道主美国、墨西哥和加拿大迎来本届赛事开门红，阿根廷、德国、法国等夺冠热门顺利取胜，而乌兹别克斯坦队则完成了队史世界杯决赛圈首秀。

首轮比赛中，多场较量爆出冷门，也让各支球队的整体实力和竞技状态初现端倪。

阿根廷表现稳健 多支夺冠热门攻强守弱

卫冕冠军阿根廷队以3比0完胜阿尔及利亚队，展现出出色的整体性和战术执行力。由梅西领衔的阿根廷队攻防均衡，被视为本届赛事最具竞争力的球队之一。

德国队和英格兰队虽然分别以7比1和4比2大胜对手，但防守端暴露出一定问题。德国队在与库拉索队的比赛中攻势凌厉，而英格兰队面对克罗地亚队时，也多次在后防线出现漏洞。

法国队以3比1击败塞内加尔队，但球队整体磨合仍有提升空间。由于缺少稳定的组织核心，年轻球员迈克尔·奥利塞承担起更多进攻组织任务。姆巴佩、登贝莱和杜埃等攻击手个人能力突出，但整体配合尚待进一步优化。

葡萄牙、巴西表现低于预期

首轮比赛中，葡萄牙队、西班牙队、巴西队和土耳其队均未能展现出外界期待的竞技水平。

其中，葡萄牙队被刚果（金）队1比1逼平，未能取得开门红。巴西队则与摩洛哥队战成1比1平。西班牙队面对佛得角队时同样未能打破僵局，双方最终0比0握手言和。

亚洲球队表现抢眼

美国队、韩国队和日本队凭借顽强作风和出色发挥，成为首轮比赛中的亮点球队。

东道主美国队以3比0战胜巴拉圭队，韩国队则以3比1击败捷克队，日本队与荷兰队2比2战平，展现出亚洲足球整体实力的提升。

此外，佛得角队逼平西班牙队，也成为首轮比赛的一大惊喜。

乌兹别克斯坦完成世界杯首秀

首次晋级世界杯决赛圈的乌兹别克斯坦队在K组首轮比赛中以1比3不敌哥伦比亚队。

尽管未能收获积分，但乌兹别克斯坦队攻入队史世界杯首粒进球，为球队首次世界杯之旅留下重要印记。

同组另一场比赛中，葡萄牙队与刚果（金）队1比1战平。目前，哥伦比亚队积3分位居小组首位，刚果（金）队和葡萄牙队同积1分，乌兹别克斯坦队暂列小组末位。

根据赛程安排，乌兹别克斯坦队将于6月23日迎战葡萄牙队。

小组赛形势初现端倪

首轮比赛结束后，多个小组竞争格局逐渐明朗。

A组中，墨西哥队和韩国队同积3分；E组中，德国队和科特迪瓦队暂居前两位；I组中，挪威队和法国队双双取得胜利；J组中，阿根廷队和奥地利队同积3分。

世界杯小组赛将持续进行至7月初，各小组前两名及成绩最好的部分第三名球队将晋级淘汰赛阶段。

本届世界杯将持续至7月19日，最终冠军归属仍充满悬念。