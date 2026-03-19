厄尔尼诺现象：今明两年或刷新高温纪录

这一自然气候周期可能在未来几个月扰动全球天气格局，带来极端高温、洪水和干旱等灾害，同时也可能进一步推高全球气温，使2026年或2027年刷新2024年的纪录成为历史最热年份。

美国国家海洋和大气管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）下属的气候预测中心12日发布“厄尔尼诺观察”（El Niño Watch），意味着未来六个月内出现厄尔尼诺的条件已经具备。气象学家预计，该现象可能在今年6月至8月之间形成，并至少持续到年底。根据预测，约有三分之一的概率发展为“强厄尔尼诺”，这将对美国冬季天气产生显著影响。

所谓厄尔尼诺，是指赤道附近热带太平洋海域海水温度异常升高，并伴随大气环流、降水和风场的系统性变化。它们通常每隔几年出现一次，并通过改变海洋和大气循环对全球气候产生深远影响。当前观测显示，一股异常温暖的海水正在太平洋海面以下，从西太平洋向东太平洋扩散，这被认为可能是厄尔尼诺形成的前兆。

与此同时，当前仍在持续的弱拉尼娜正在逐渐减弱。科学家预计，在今年春季后期到夏季初期，大气和海洋将进入所谓的“ENSO中性状态”，即既不是拉尼娜也不是厄尔尼诺。随后，如果多种因素发生变化——例如赤道信风减弱、温暖海水从西太平洋向东太平洋“倾泻”并上涌至海面，厄尔尼诺可能在夏末至秋季逐渐形成。

目前，大多数来自美国、澳大利亚等地的气候监测机构预测结果大致一致，虽然在发生时间和强度上存在一定差异。美国和澳大利亚的模型普遍认为，未来几个月厄尔尼诺形成的可能性较高。

不过，专家同时提醒，目前的预测仍存在较大不确定性。气候学界将每年春季称为“春季预测屏障”，在这一时期，季节气候模型的预测准确度通常较低。一位气象学家形容，这就像是在浓雾中预测天气，需要等待雾气散去才能看得更清楚。通常而言，随着夏季临近，特别是到6月份之后，厄尔尼诺的预测可靠性会显著提高。

世界气象组织表示，该机构将密切监测未来几个月的气候变化，以便为各国决策提供信息支持。