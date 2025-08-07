水资源现代化建设加速：年内六州10个群组供水管道项目将竣工

目前，全国正在对超过6000公里的水渠进行现代化改造，其中962公里水渠将在年内投入使用，可为约20万公顷土地提供灌溉用水。2025年，杰特苏州的克孜拉加什水库重建工程已完工，计划在年底前完成突厥斯坦州的“卡拉库斯”水库建设、西哈萨克斯坦州的基洛夫水库重建以及其他相关设施的建设工作，同时对105个水利设施进行多维度检查。

在供水基础设施建设方面，年内将在六个州完成10个群组供水管道的建设和改造工程并投入使用。

今年春季，哈萨克斯坦水库累计蓄水169亿立方米，其中157亿立方米融雪水被分配至湖泊系统和湿地。卡普恰盖水库向巴尔喀什湖输送了38亿立方米水。此外，2024至2025年间，北阿拉尔海接收约50亿立方米水，水库总蓄水量增至244亿立方米。

为落实总统关于每年推广15万公顷节水技术的指示，政府为农民创造了有利条件。

哈纳特·波兹姆巴耶夫表示：

“到2027年底，采用节水技术的土地总面积将达到91.2万公顷。农业基础设施建设、节水技术采购和安装的费用补贴比例已从50%提高至80%；过度用水收费标准上调20%；同时引入了与用水量挂钩的差异化补贴机制。”

这些举措不仅提升了水资源利用效率，还为农业现代化和可持续发展注入新动力，彰显了哈萨克斯坦在水务管理领域的显著成就。

【编译：木合塔尔·木拉提】