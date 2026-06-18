世界杯小组赛：凯恩双响助英格兰取胜 葡萄牙战平刚果（金）

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯小组赛继续进行。英格兰队、加纳队分别取得首场胜利，而由克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）领衔的葡萄牙队则在首轮比赛中战平刚果民主共和国队。

在L组比赛中，英格兰队以4比2战胜克罗地亚队，取得开门红。比赛第12分钟，队长哈里·凯恩（Harry Kane）点球破门。克罗地亚队随后由马丁·巴图里纳（Martin Baturina）扳平比分。上半场结束前，凯恩再下一城完成梅开二度。补时阶段，佩塔尔·穆萨（Petar Musa）帮助克罗地亚队将比分改写为2比2。

易边再战后，裘德·贝林厄姆（Jude Bellingham）和马库斯·拉什福德（Marcus Rashford）先后建功，帮助英格兰队最终以4比2获胜，并暂列小组第一。

同组另一场比赛中，加纳队凭借补时阶段的绝杀进球，以1比0击败巴拿马队。第95分钟，替补登场的布兰登·托马斯-阿桑特（Brandon Thomas-Asante）送出助攻，卡莱布·耶连基（Caleb Yirenkyi）攻入全场唯一进球，为加纳队赢得宝贵三分。

K组比赛中，葡萄牙队与刚果民主共和国队1比1握手言和。比赛开始仅6分钟，若昂·内维斯（João Neves）率先为葡萄牙队取得进球。上半场结束前，约安·维萨（Yoane Wissa）为刚果民主共和国队扳平比分。此后双方均未能再次破门，最终各取一分。

本届世界杯由美国、加拿大和墨西哥联合举办，共有48支球队参加决赛阶段比赛。