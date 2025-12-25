哈萨克斯坦总统视察“塔拉兹”小型工业区

视察期间，总统听取勒关于江布尔州吸引投资以及农工综合体发展项目的介绍。

总统还听取了关于经济工业化、畜牧业和农产品加工、作物多样化以及引入节水技术的相关工作汇报，并获悉投资池情况。

自年初以来，该州吸引投资5992亿坚格，增长33%。过去两年，州内实施总投资2420亿坚格的56个投资项目。

总统还了解了州内领先企业的项目，其中包括“哈磷”公司矿物肥料生产项目，以及YONGGANG CENTRAL IRON and STEEL公司正在建设的冶金工厂项目。

此外，介绍了扎纳塔斯市“欧化-卡拉套（ЕвроХим-Қаратау）”大型投资项目的阶段性成果。目前，新建硫酸工厂正进行投产前检查，首批产品已发往国内市场。

总统还听取了即将投产的Shengtai Biotech Co.Ltd玉米加工工厂情况。该项目位于舒区，总投资15亿美元。同时，介绍了拜扎克区Zhongkai Kazakhstan International Company糖厂建设进展。

此外，还展示了KAZ FMWORLD AGRICULTURAL MACHINERY公司在工业区生产的农业机械。

Фото: Ақорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

【编译：木合塔尔·木拉提】