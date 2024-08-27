奇幻小说《博泰——阴影的足迹》作者范·德尔斯访哈

瓦西连科在会谈中对范·德尔斯的新书出版表示祝贺，并特别强调了该书对于在北欧及全球范围内推广哈萨克斯坦历史文化研究的重大意义。

Photo credit: mfa.gov.kz

莱昂诺拉·范·德尔斯自15岁起开始创作《博泰——阴影的足迹》，并在18岁时完成。她表示，哈萨克斯坦研究者努尔博勒·拜穆哈诺夫制作的纪录片《Equus：马史》为她的创作提供了丰富的灵感源泉。

-博泰人作为最早驯养马匹的居民，为人类开辟新领土的历史壮举。正是对博泰文化的深厚兴趣，使我得以在著名遗传学家、DNA研究专家埃斯克·维勒斯列夫教授的指导下，进一步探索这片土地的历史秘密。-她说。

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今年1月20日，《博泰——阴影的足迹》丹麦语版在哥本哈根首发，受到了广泛关注。这部由丹麦“Vild Maskine”出版社出版的小说，基于对博泰文化和颜那亚文化的广泛深入研究，构建了一个富有历史感和幻想色彩的文学世界。

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目前，这位20岁的年轻作家与父母一同飞抵哈萨克斯坦，进行实地考察，以为未来的研究和创作积累更多素材。范·德尔斯透露，她已经开始着手创作《博泰——阴影的足迹》第二部。

据悉，哈萨克斯坦北部的博泰文化遗址有明确的养马证据，年代可追溯至5,500年前。考古证据显示古代博泰人已经开始役用马和食用马肉马奶。

【编译：阿遥】