    09:54, 26 八月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦小提琴翻奏作品获詹妮弗·洛佩兹IG分享

    哈萨克国际通讯社讯）世界著名歌手詹妮弗·洛佩兹在其Instagram页面转发了一段来自哈萨克斯坦的视频。视频中，一位年轻小提琴手在阿斯塔纳市中心演绎了洛佩兹的经典名曲《Ain’t It Funny》，背景是首都标志性建筑。

    该视频由哈萨克斯坦珠宝品牌 “Dimash Silver” 制作，不仅展现了音乐表演，也向全球数百万观众呈现了阿斯塔纳的独特风貌。

    《Ain’t It Funny》在2000年代初曾风靡美国、英国及欧洲，成为一代人的音乐记忆。其多首混音版，包括《I’m Real (Murder Remix)》和《Ain’t It Funny (Murder Remix)》，均被载入Billboard Hot 100的音乐史。

    “Dimash Silver”创始人阿勒特奈·阿希尔巴耶娃表示，项目灵感源于詹妮弗·洛佩兹此前在阿斯塔纳的演唱会。

    “我们希望创造一些特别的作品，展示哈萨克斯坦同样拥有世界级的音乐、能量和风格。几天内我们就集结了摄制团队和音乐人，还使用无人机航拍，从空中展现首都风光。拍摄当天，在‘汗沙特尔’广场，路人纷纷驻足观看，氛围热烈，我们知道这已经不仅仅是一段视频。”

    视频发布后，最先引发热议的是哈萨克斯坦社交平台上的热烈反响。网民们纷纷转发视频，标注詹妮弗·洛佩兹账号，并盛赞阿斯塔纳的城市景观与表演的感染力。

    詹妮弗·洛佩兹本人也在限时动态中以简短的“WOW”回应，并将视频分享给全球粉丝。

    【编译：达娜】

