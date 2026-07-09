哪些大学最“能赚钱”？透视哈萨克斯坦高校纳税排行榜

（哈萨克国际通讯社讯） 一所大学的实力，应当如何衡量？是科研成果、学术声誉、毕业生就业率，还是财政贡献？

近年来，随着高等教育产业规模不断扩大，高校在国家经济中的作用愈发凸显。除了培养人才和开展科研之外，大学本身也是重要的经济主体，其运营规模、人员数量和资金流动都会直接体现在纳税数据中。

根据公开企业识别号（BIN）信息及哈萨克斯坦国家税务委员会公布的数据，Kursiv Media近日发布了2025年全国纳税额最高的50所高校排行榜。榜单不仅反映了各高校的经济规模，也从一个侧面折射出哈萨克斯坦高等教育的发展格局。

纳税额最高的高校有哪些？

2025年，纳扎尔巴耶夫大学继续位居全国高校纳税榜首，全年纳税总额超过79亿坚戈，明显领先其他高校。

排名第二的是阿尔-法拉比哈萨克国立大学，全年纳税超过51亿坚戈。

位列第三的是L.N.古米廖夫欧亚国立大学，全年纳税约42.5亿坚戈。

第四位为萨特巴耶夫大学，纳税约38.8亿坚戈。

跻身前五的还有阿斯芬迪亚罗夫哈萨克国立医科大学。

进入前十名的高校还包括：

阿拜哈萨克国立师范大学

阿斯塔纳医科大学

M.奥埃佐夫南哈萨克斯坦大学

赛福林哈萨克农业技术研究大学

卡拉干达医科大学

需要指出的是，纳税规模并不能直接反映高校的教学质量或学术水平，但能够在一定程度上体现学校的经济体量、教职员工规模、资金流转能力、收费教育市场占有率以及对国家财政的贡献。

Фото: Kazinform

为何阿拉木图高校占据半壁江山？

从地域分布来看，阿拉木图依然是哈萨克斯坦高等教育资源最集中的城市。

此次进入前50名的高校中，共有22所来自阿拉木图，合计纳税约277亿坚戈。

除阿尔-法拉比哈萨克国立大学外，萨特巴耶夫大学、阿斯芬迪亚罗夫哈萨克国立医科大学以及阿拜哈萨克国立师范大学等高校，2025年纳税额均超过20亿坚戈。

与此同时，阿拉木图也是私立高校最集中的地区。进入榜单的私立高校包括：

Narxoz大学

KIMEP大学

哈萨克斯坦—英国技术大学

国际信息技术大学

UIB大学

阿拉木图技术大学

图兰大学

AlmaU大学

分析认为，阿拉木图拥有全国最多的高校和学生群体，医学、工程、信息技术、商科及艺术等专业资源高度集中，民办高等教育市场成熟，因此在纳税排行榜中占据明显优势。

阿斯塔纳高校数量不多，却拥有“重量级”院校

与阿拉木图相比，阿斯塔纳进入前50名的高校数量仅有8所，但其中不乏纳税规模居全国前列的高校。

纳扎尔巴耶夫大学不仅位居首都第一，也排名全国第一；欧亚国立大学同样跻身全国前三。

此外，阿斯塔纳医科大学和赛福林哈萨克农业技术研究大学也进入全国前十。

新版榜单中，原哈萨克国立法律大学、现更名为马克苏特·纳里克巴耶夫大学也首次进入榜单。数据显示，该校2025年纳税额约为10.78亿坚戈，位列全国约第20位。

随着MNU进入前50名，阿拉木图人文经济大学则跌出榜单，其全年纳税额约为2.575亿坚戈。

总体来看，虽然阿斯塔纳高校数量少于阿拉木图，但拥有多所国家级重点高校和准国有高等教育机构，因此首都高校2025年合计纳税约191亿坚戈。

区域高校同样展现发展活力

此次榜单并非只有阿拉木图和阿斯塔纳高校。

来自卡拉干达、塞梅、阿克托别、突厥斯坦、巴甫洛达尔、乌斯卡曼、塔拉兹、阿克套、彼得罗巴甫尔、克孜勒奥尔达、塔尔迪库尔干、乌拉尔和阿特劳等地的高校也进入前50名。

其中，卡拉干达医科大学、塞梅医科大学、E.A.布克托夫卡拉干达大学以及阿卜勒卡斯·萨吉诺夫卡拉干达技术大学均排名靠前，反映出卡拉干达作为全国医学和工程技术人才培养中心的重要地位。

奇姆肯特市则有两所高校进入榜单，分别是M.奥埃佐夫南哈萨克斯坦大学和南哈萨克斯坦医学院，两校2025年合计纳税约25.7亿坚戈。

纳税排行榜不能等同于大学排行榜

对于考生、家长以及教育研究人士而言，这份榜单提供了观察哈萨克斯坦高等教育经济活力的新视角。

不过，业内人士指出，纳税额仅反映高校的经济规模和运营能力，并不能作为评价大学综合实力的依据。

一所高校的学术水平仍应综合考察教育质量、专业建设、师资力量、科研成果、国际排名、毕业生就业率以及社会认可度等多项指标。因此，纳税排行榜更多体现的是高校的经济贡献，而非其教育质量或学术声誉。