哪些非洲国家正在加快在哈萨克斯坦注册企业

（哈萨克国际通讯社讯）今年7月，哈萨克斯坦境内由尼日利亚和塞拉利昂投资者设立的企业数量明显增加。

据分析平台DATA HUB数据，截至8月1日，哈萨克斯坦共有427家由尼日利亚投资者设立的企业，较7月1日的359家增加68家，环比增长19%。

在非洲国家中，尼日利亚目前在哈注册企业数量最多，在哈萨克斯坦所有境外投资来源国中排名第21位。

这些由尼日利亚投资者设立的企业全部属于小型企业，其中56%从事教育领域相关业务。

数据显示，7月份新增企业主要集中在“其他服务”领域，该类企业数量一个月内增加61家。

近年来，尼日利亚投资者在哈注册企业数量曾出现较快增长，其中2023年增幅较为明显，但2024年和2025年这一指标有所下降。

与此同时，塞拉利昂投资者在哈注册企业数量增长更为显著。

截至7月1日，哈萨克斯坦共有30家由塞拉利昂投资者设立的企业，到8月1日已增至75家，一个月内新增45家，企业总数达到此前的2.5倍。

新增企业同样主要集中在“其他服务”领域。该领域由塞拉利昂投资者设立的企业数量从7月初的0家增至8月初的44家。

此外，塞拉利昂投资者也涉足教育领域。截至8月1日，相关企业共有20家，较一个月前增加1家。