    12:56, 12 9月 2025 | GMT +5

    哪些国际品牌有意进入哈萨克斯坦市场

    哈萨克国际通讯社讯）多家国际知名品牌正在关注哈萨克斯坦市场的发展机遇，并计划拓展业务。

    近日，外交部回应了关于赛百味（Subway）和 奇波雷（Chipotle ）有意进入哈萨克斯坦的传闻。外交部表示，目前尚未收到这两家公司正式申请，但若企业决定扩展业务，哈方愿意积极对接和支持。

    与此同时，便利店连锁 7-Eleven 已将哈萨克斯坦列为潜在市场，相关谈判正在进行中，但具体进入时间尚未确定。

    据介绍，近期，数家跨国公司已在哈萨克斯坦启动或扩大布局。包括：

    • 百事公司（PepsiCo） 正在阿拉木图州建设中亚地区最大的零食工厂；

    • 可口可乐（Coca-Cola） 正在建设其在哈萨克斯坦的第四家工厂；

    • Roca Group（全球领先的卫浴制造商）正在克孜勒奥尔达州建立现代化工厂；

    • 微软（Microsoft） 已在哈萨克斯坦设立中亚区域枢纽；

    • TikTok 已在哈萨克斯坦设立代表处。

    外交部同时指出，尽管哈萨克斯坦市场具有增长潜力，但仍存在制约因素，包括市场规模尚无法与大型区域中心相比，部分企业担忧消费能力不足、物流成本以及产品本地化问题，而全球品牌更倾向于寻找不仅有消费市场，还具备生产链条、分销合作伙伴及区域出口前景的国家。

    【编译：达娜】

     

