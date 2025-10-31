哪些专家获得了“先祖之路卡”？政府公布详细数据

别克帖诺夫表示，根据哈萨克斯坦2023—2027年移民政策构想，为加强海外哈萨克族裔与历史祖国的联系，并吸引高素质人才，国家实施了“先祖之路卡”机制。

据他介绍，截至2025年10月1日，地方执行机构共发放了71张“先祖之路卡”，涉及153人。其中：

• 28张卡（涉及74人）发放给在海外拥有经营中的企业的商业移民，来自俄罗斯、中国、阿富汗、英国、蒙古、美国、奥地利、以色列、德国、土耳其、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦等国。这些持卡人中包括土地改良、复垦与土地保护专家，物理学与信息学领域专家、农业机械化领域人才以及医生等。

• 42张卡（涉及78人）发放给紧缺人才，来自俄罗斯、德国、蒙古、中国、美国、以色列、法国、英国、荷兰、芬兰、瑞典、澳大利亚、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦等国。持卡者包括物理工程师、数学工程师、化学技术专家、口腔颌面外科医生、儿科医生等。

• 1张卡（涉及1人）因持有人获得哈萨克斯坦国籍而被注销。

别克帖诺夫指出，目前已制定了一项旨在进一步完善“先祖之路卡”机制的法律草案。该草案计划对多项法律进行修订和补充：

《哈萨克斯坦共和国人口迁徙法》——明确“先祖之路卡”持有者的权利与义务；

《哈萨克斯坦共和国国家企业家协会法》——为持卡者提供开展经营活动的支持；

《劳动法典》——在同等条件下为持卡者提供就业优先权；

《创业法典》——赋予持卡者从事个体创业活动的权利；

《土地法典》——赋予持卡者土地使用权。

—目前，该法律草案正在与国家机关及社会活动家共同最终确定。法案通过后，“先祖之路卡”持有者的权利和义务将得到显著扩大。-别克帖诺夫表示。

【编译：阿遥】