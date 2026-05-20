哪些行业最缺人？哈萨克斯坦最新就业市场数据公布

数据显示，与3月相比，职位空缺数量增长2.1%，简历数量则增长15.1%。

从行业需求来看，教育领域用工需求最高，职位空缺达2.02万个；其次为其他服务业（1.55万个）。此外，农业、林业和渔业（1.07万个）、制造业（9500个）以及医疗和社会服务领域（9400个）同样保持较高用工需求。

从地区分布来看，职位空缺数量最多的地区分别为阿斯塔纳（8500个）、巴甫洛达尔州（7200个）、阿拉木图市（6700个）、阿克莫拉州（6600个）和卡拉干达州（6400个）。

从岗位资格要求来看，中等技能岗位需求占比最高，约占全部职位的46%；高技能岗位和低技能岗位均占27%。

求职者方面，35岁以下人群占比最高，占全部简历的39%；35岁至44岁占28%，45岁至54岁占20%，55岁以上占13%。性别方面，女性求职者占53%，男性占47%。

在薪资方面，飞行员成为4月最受关注的高薪职业之一。雇主为飞行员提供的平均薪资约为190万坚戈，而求职者期望薪资则高达390万坚戈。

其他高薪岗位还包括：

软件架构师：约170万坚戈

设备测试主管：约160万坚戈

与此同时，求职者薪资期待较高的职业包括：

空乘人员：约210万坚戈

颌面外科医生：约200万坚戈

统计显示，自2026年以来，Enbek.kz平台累计发布40.9万个职位空缺和51.77万份简历。

【编译：达娜】