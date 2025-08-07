哪些专业更难找到工作？哈萨克斯坦劳动力市场现状剖析

技术与师范人才缺口严重

据哈萨克斯坦科学和高等教育部及劳动和社会保障部的数据，当前技术和师范方向人才的缺乏已成为最紧迫的课题之一。到2030年，预计哈萨克斯坦将需要约88万名合格专业人员，其中超过52万人来自工程技术和农业领域，18.5万人为教师，其余则涉及人文学科、商业与服务业等。

劳动部就业管理司首席专家阿迪娜·库尔巴耶娃指出，哈萨克斯坦劳动市场正面临“双重压力”：一方面，失业率依然存在，另一方面，制造业、建筑、交通、农业、能源及IT等领域却急缺专业人才。她表示，经济技术结构的变化将迫使超350万人需要重新培训。

此外，教育和医疗领域也将在未来维持高需求：到2035年，教育领域将新增447,700个工作岗位，医疗领域则需补充240,400名专业人员。

奖学金重点投向紧缺领域

科学和高等教育部表示，2024年国家公费奖学金的81%投向了技术与师范类专业。该部副主任扎娜·叶辛巴耶娃指出，工程与教育方向的用人缺口在生产企业和乡村学校尤为突出，政府正努力引导青年填补这些关键岗位。

当前人才缺口最为严重的地区集中在阿拉木图、阿斯塔纳和奇姆肯特三大城市。仅这三座城市在2035年前就需新增近87万个就业岗位，预示着劳动力市场不平衡将进一步加剧。

热门专业受追捧，关键领域遇冷

从2024-2025学年录取结果来看，最受青年青睐的仍是牙科、国际关系、翻译、心理学和法律等传统热门专业。例如，牙科专业一个名额竟有35名考生竞争。而国家急需的专业如化工工程、畜牧与种植业、学前教育和渔业等则报名人数寥寥。

例如，化工工程专业的竞争率仅为0.14人/每个名额，学前教育为0.10，而渔业方向甚至只有0.06人/名额，反映出青年选择与国家需求之间的显著差距。

录取门槛引发误解：内设“最低分”并非剥夺奖学金资格

尽管国家奖学金主要投向紧缺领域，但部分高校（如欧亚国立大学、哈萨克-英国技术大学、SDU等）设立了90–100分的内部录取门槛，导致一些考生误认为这将影响其获得国家奖学金的资格。

对此，教育部副主任叶辛巴耶娃澄清表示，根据《教育法》，高校有权设定内部录取标准，但这不会影响国家奖学金的分配资格。这一制度的主要目的是提升学生整体学业水平，确保教育质量。

获奖学金学生须履行“三年服务期”义务

根据规定，接受国家奖学金的学生毕业后需在本专业领域内工作满三年。若未能履行，需按比例偿还由国家承担的学费。这一政策旨在解决结构性人才缺口，保障国家财政投入的使用效率。

学生就业情况由“金融中心”进行监督，各高校也需设立专门委员会为毕业生提供就业推荐。与过去仅限国家单位不同，现在在私营部门工作同样被视为履行义务。

数据显示，自2022年至2024年，约有16.8万名学生通过奖学金完成学业，其中逾6万人已就业，619人完成三年义务服务，约4.2万人因特殊原因被豁免履约。

更换专业有何限制？

公众普遍关心另一个问题：已使用奖学金学习的学生能否转行？根据法律，国家仅为每名公民提供一次在同一教育阶段（如本科、硕士等）的免费学习机会。若已获得该阶段奖学金，重新入读则须自费。

这也凸显出短期转岗培训与职业适应课程的重要性。对于希望转行的人员，通过职业再培训获取必要技能将成为更现实的选择。

哪些专业可能面临“淘汰”风险？

劳动和教育部门正编制《新职业图谱》，以预测哪些职业将在未来被替代。图谱显示，超50种传统职业存在被自动化、人工智能或数据分析等技术取代的风险。

特别是在阿克托别、杰特苏和卡拉干达等州，受技术变革影响较大的领域包括石油天然气、冶金、交通、能源、IT、农业及旅游等。

与此同时，最具发展前景的新职业包括数据科学、DevOps工程、机器人技术、绿色能源与生态、智慧城市设计等。

“差额奖学金”机制试点启动

自2024年起，部分高校开始实施“差额奖学金”制度。即国家承担部分学费，其余部分由学生或家庭支付。今年共设立300个名额，分别在师范、社会科学、新闻与信息类专业试行。

该制度下的毕业生同样需履行三年工作义务，服务年限根据学制计算。该制度旨在为国家缓解人才缺口提供更多灵活渠道。

仅靠奖学金不足以解决结构性矛盾

专家指出，奖学金分配只是解决人才供需矛盾的一部分。要根本解决劳动力市场失衡，还需提升技术和教育专业的社会吸引力，从中学阶段就强化职业指导，完善再培训体系。

随着传统产业不断转型，只有打造适应新经济结构的人才体系，才能真正应对未来挑战，构建可持续发展的劳动力市场。

【编译：达娜】