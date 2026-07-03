图兰荒漠核心保护地：巴尔萨克尔梅斯的生态价值与全球地位
（哈萨克国际通讯社讯）巴尔萨克尔梅斯国家自然保护区具有悠久的保护历史。其前身为1929年设立的珍稀毛皮动物禁猎区，后于1939年依据哈萨克苏维埃社会主义共和国人民委员会决议正式升格为自然保护区。该保护区也是欧亚大陆唯一一处同时保护图兰荒漠北部及中亚区域生态系统的自然保护区。
保护区总面积达163,126公顷，由三个核心集群区域组成：
“巴尔萨克尔梅斯”区域（50,884公顷）：包括原巴尔萨克尔梅斯岛及其周边咸海干涸湖床区域。
“卡斯卡库兰”区域（109,942公顷）：覆盖咸海东部原海岸线及岛屿，是保护区内野驴的主要栖息地，同时拥有大面积天然梭梭林。
“三角洲”区域（2,300公顷）：位于锡尔河注入小咸海的河口地带。作为哈萨克斯坦重要湿地之一，其生态价值位居全国第四，生物多样性极为丰富。
巴尔萨克尔梅斯保护区已记录植物325种，其中包括16种特有物种以及5种列入《哈萨克斯坦共和国红皮书》的珍稀植物，如博尔晓夫郁金香、普拉托夫藜、双瓣郁金香、针叶泽泻及哈萨克斯坦芦苇等。
保护区动物资源同样丰富。共记录哺乳动物28种，其中土库曼野驴、鹅喉羚和沙漠猫被列入红皮书保护名录。区内还分布有沙狐、沙兔、跳鼠、黄鼠、灰仓鼠、大耳猬以及狼、狐狸等多种典型荒漠动物。
保护区内共记录鸟类250种，其中33种列入红皮书。珍稀鸟类包括卷羽鹈鹕、白鹭、白翅黄池鹭、灰鹤、拟游隼、渔鸥、大天鹅、蛇雕、草原雕、白肩雕、翎颌鸨、波斑鸨、白腹麦鸡等。
在爬行动物与两栖动物方面，区内分布有12种爬行动物，如蛙眼守宫、红沙蚺、大耳沙蜥等，以及绿蟾蜍、湖蛙等两栖动物。此外，还记录鱼类22种，昆虫种类超过2000种。
巴尔萨克尔梅斯保护区在国际范围内也享有较高声誉：
2012年，小咸海及锡尔河三角洲被列入《拉姆萨尔国际重要湿地名录》。
2016年3月，经联合国教科文组织“人与生物圈”计划理事会批准，巴尔萨克尔梅斯生物圈保护区正式加入世界生物圈保护区网络。
2023年9月，“图兰荒漠”被正式列入联合国教科文组织世界自然遗产名录。
此外，在2020年举行的“Elim-ai”林业与动物资源保护领域年度颁奖典礼上，巴尔萨克尔梅斯国家自然保护区获评“最佳自然保护区”荣誉称号，以表彰其在生态保护方面的突出贡献。