图兰荒漠核心保护地：巴尔萨克尔梅斯的生态价值与全球地位

保护区总面积达163,126公顷，由三个核心集群区域组成：

“巴尔萨克尔梅斯”区域（50,884公顷）：包括原巴尔萨克尔梅斯岛及其周边咸海干涸湖床区域。

“卡斯卡库兰”区域（109,942公顷）：覆盖咸海东部原海岸线及岛屿，是保护区内野驴的主要栖息地，同时拥有大面积天然梭梭林。

“三角洲”区域（2,300公顷）：位于锡尔河注入小咸海的河口地带。作为哈萨克斯坦重要湿地之一，其生态价值位居全国第四，生物多样性极为丰富。

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巴尔萨克尔梅斯保护区已记录植物325种，其中包括16种特有物种以及5种列入《哈萨克斯坦共和国红皮书》的珍稀植物，如博尔晓夫郁金香、普拉托夫藜、双瓣郁金香、针叶泽泻及哈萨克斯坦芦苇等。

保护区动物资源同样丰富。共记录哺乳动物28种，其中土库曼野驴、鹅喉羚和沙漠猫被列入红皮书保护名录。区内还分布有沙狐、沙兔、跳鼠、黄鼠、灰仓鼠、大耳猬以及狼、狐狸等多种典型荒漠动物。

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保护区内共记录鸟类250种，其中33种列入红皮书。珍稀鸟类包括卷羽鹈鹕、白鹭、白翅黄池鹭、灰鹤、拟游隼、渔鸥、大天鹅、蛇雕、草原雕、白肩雕、翎颌鸨、波斑鸨、白腹麦鸡等。

在爬行动物与两栖动物方面，区内分布有12种爬行动物，如蛙眼守宫、红沙蚺、大耳沙蜥等，以及绿蟾蜍、湖蛙等两栖动物。此外，还记录鱼类22种，昆虫种类超过2000种。

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巴尔萨克尔梅斯保护区在国际范围内也享有较高声誉：

2012年，小咸海及锡尔河三角洲被列入《拉姆萨尔国际重要湿地名录》。

2016年3月，经联合国教科文组织“人与生物圈”计划理事会批准，巴尔萨克尔梅斯生物圈保护区正式加入世界生物圈保护区网络。

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2023年9月，“图兰荒漠”被正式列入联合国教科文组织世界自然遗产名录。

此外，在2020年举行的“Elim-ai”林业与动物资源保护领域年度颁奖典礼上，巴尔萨克尔梅斯国家自然保护区获评“最佳自然保护区”荣誉称号，以表彰其在生态保护方面的突出贡献。